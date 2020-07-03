Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці"

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала дані про зарплатню членів наглядової ради компанії "Укрзалізниця".

На своїй сторінці у Facebook, вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.

Facebook Ольги Василевської Смаглюк

Facebook Ольги Василевської Смаглюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн).