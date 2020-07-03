Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк опублікувала дані про зарплатню членів наглядової ради компанії "Укрзалізниця".

На своїй сторінці у Facebook, вона оприлюднила таблицю, яка наказує захмарні прибутки посадовців, але за різний проміжок часу. Наприклад, згідно з документом, сума, отримана главою Наглядової ради Аджунером Шевки за період з 2018 по 2020 рік – 13,8 мільйона гривень.

Крім того, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн ​​грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов і Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня "заробили" по більш ніж 1,4 млн грн. А Адомас Азуолас Аудіцкас отримав майже 3,1 млн грн.

"Доходи членів наглядової ради "Укрзалізниці". Тієї залізниці, яка перейшла на 4-денну роботу, тієї, де діряві потяги, тієї, яка закриває сортувальні станції та звільняє 70 тисяч залізничників, тієї, яка на межі банкрутства", – прокоментувала документ нардепка.

Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці" Facebook Ольги Василевської Смаглюк

Нардепка показала шалені прибутки членів наглядової ради "Укрзалізниці" Facebook Ольги Василевської Смаглюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Згідно зі звітом УЗ за перші 6 місяців 2019 року, зарплата правління і членів наглядової ради склала 51,4 мільйона гривень ($2 млн).