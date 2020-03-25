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25 березня • оновлено в 14:33
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Нардепи зажадали VIP-умов у лікарні, де лікують заражених коронавірусом. Відео

9.7т
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Українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов.

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Про це, переповідаючи обурення працівників лікарень, заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо мої діти колись запитають: "Тату, хто такі п**араси?", то розкажу їм дві історії, про які мені сьогодні повідомили медики, яких я завозив на роботу", – почав він.

Нардепи зажадали VIP-умов у лікарні, де лікують заражених коронавірусом

Насамперед Боришкевич зазначив, що ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати.

А з іншого боку, переповідає адвокат слова медиків, народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.

"Достойні вчинки справжніх владних мужів! ДумайТе", – підсумував Боришкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
медицина депутат
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
НЕГОДЯИ ---А КТО КАК НЕ ВЫ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ГРОБИЛ И ОБВОРОВЫВАЛ МЕДИЦИНУ И ДОВЕЛ ЕЕ ДО КРАХА ---НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО !!!
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Dudra Pavlo
Dudra Pavlo
з одного боку по одному це добре.Збій відеонагляду-і ніхто не визначить -це смерть від коронавірусу чи від подушки
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Е.П.Р.С.Т- ну, конечно , они же ср*т, жрут и т.д. не так как др. заболевшие украинцы. Разделить палаты перегородками и поставить им биотуалеты, пусть с.р.у.т. по-депутатски
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