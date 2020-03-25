Нардепи зажадали VIP-умов у лікарні, де лікують заражених коронавірусом. Відео

Українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов.
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Про це, переповідаючи обурення працівників лікарень, заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Якщо мої діти колись запитають: "Тату, хто такі п**араси?", то розкажу їм дві історії, про які мені сьогодні повідомили медики, яких я завозив на роботу", – почав він.
Насамперед Боришкевич зазначив, що ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати.
А з іншого боку, переповідає адвокат слова медиків, народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.
"Достойні вчинки справжніх владних мужів! ДумайТе", – підсумував Боришкевич.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Майже 100 українських високопосадовців і зірок шоу-бізнесу в розпал коронавірусу 8 березня закривали курортний сезон у Куршевелі. Звідти вони могли привезти хворобу в Україну.
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