Нардепи зажадали VIP-умов у лікарні, де лікують заражених коронавірусом. Відео

Українські депутати, які лікуються в столичних медустановах, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це, переповідаючи обурення працівників лікарень, заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо мої діти колись запитають: "Тату, хто такі п**араси?", то розкажу їм дві історії, про які мені сьогодні повідомили медики, яких я завозив на роботу", – почав він.

Насамперед Боришкевич зазначив, що ординаторські в Олександрійській лікарні та імені Амосова нині переобладнують під VIP-палати.

А з іншого боку, переповідає адвокат слова медиків, народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.

"Достойні вчинки справжніх владних мужів! ДумайТе", – підсумував Боришкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!