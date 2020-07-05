Нардепи, які перехворіли на COVID-19, показали, як порушують карантин

У Батурині провели форум під час карантину (фото: Facebook Сергія Шахова).

У Батурині Чернігівської області відбувся форум партії "Наш край" з ініціативи нардепів, які нещодавно перехворіли на коронавірус COVID-19, Сергія Шахова та Бориса Приходька. Під час заходу були порушені всі вимоги про дотримання карантинних обмежень.

Про проведення форуму в своєму Facebook повідомили самі Шахов і Приходько, опублікувавши фото, якими і підтвердили нехтування карантинними заходами: люди спілкувалися в умовах тісного контакту, при цьому жоден із них не одягнув маску.

Захід, організований обласною організацією "Наш край", відвідали депутати рад різних рівнів від політичної сили, представники районних партійних організацій, а також активісти. Всі вони підсилювали небезпеку передачі вірусу, не дотримуючись маскового режиму і роблячи групові фото, тісно притулившись один до одного.

Нардепи повідомили про форум, який відбувся в Батурині під час карантину. Facebook Бориса Приходька

Нардепи повідомили про форум, який відбувся в Батурині під час карантину. Facebook Бориса Приходька

Нардепи повідомили про форум, який відбувся в Батурині під час карантину. Facebook Сергія Шахова

Нардепи повідомили про форум, який відбувся в Батурині під час карантину. Facebook Бориса Приходька

Нагадаємо, Сергій Шахов перший серед нардепів захворів на COVID-19, а Борис Приходько потім заразився від нього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про штрафи в Україні за недотримання маскового режиму. Так, покарання за неносіння маски в громадському місці для фізосіб становитиме від 170 до 255 гривень, а для юросіб – від 3400 до 5100 грн.