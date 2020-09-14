Нардепа Радуцького і головного санлікаря Ляшка помітили без масок у ресторані Одеси. Фото

Мирослав Семенюк Суспільство 09:10, 14.09.2020 Оновлено: 09:36, 14.09.2020

У п'ятницю, 11 вересня, в Одесі народний депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький сходив на ланч із головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

Як пише "Страна", в ресторані їх обслуговувала офіціантка без маски і рукавичок, незважаючи на те, що в цей день було встановлено новий рекорд за випадками зараження коронавірусом у країні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Санлікар і нардеп відвідали заклад Casa Romani trattoria, де подають страви італійської кухні. Вони вибрали столик на літній терасі й замовили по салату і чай.

Поївши, Радуцький і Ляшко вирушили на виїзне засідання парламентського комітету, а потім на інспекцію одеських лікарень.

Радуцький в Одесі сходив на ланч із Ляшком
strana.ua
Офіціантка обслуговувала Радуцького і Ляшка без маски та рукавичок
strana.ua
Радуцький і Ляшко вибрали столик на літній терасі
strana.ua
Санлікар і нардеп відвідали заклад Casa Romani trattoria
strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Україні за добу виявили 3144 випадки COVID-19, що стало новим рекордом із добового приросту.

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