Нардепа Радуцького і головного санлікаря Ляшка помітили без масок у ресторані Одеси. Фото

У п'ятницю, 11 вересня, в Одесі народний депутат від фракції "Слуга народу", глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький сходив на ланч із головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком.

Як пише "Страна", в ресторані їх обслуговувала офіціантка без маски і рукавичок, незважаючи на те, що в цей день було встановлено новий рекорд за випадками зараження коронавірусом у країні (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Санлікар і нардеп відвідали заклад Casa Romani trattoria, де подають страви італійської кухні. Вони вибрали столик на літній терасі й замовили по салату і чай.

Поївши, Радуцький і Ляшко вирушили на виїзне засідання парламентського комітету, а потім на інспекцію одеських лікарень.

Радуцький в Одесі сходив на ланч із Ляшком strana.ua

Офіціантка обслуговувала Радуцького і Ляшка без маски та рукавичок strana.ua

Радуцький і Ляшко вибрали столик на літній терасі strana.ua

Санлікар і нардеп відвідали заклад Casa Romani trattoria strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в Україні за добу виявили 3144 випадки COVID-19, що стало новим рекордом із добового приросту.