Нардеп розповів, як складно було перемогти коронавірус
Перехворілий коронавірусом нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко поділився подробицями про те, як він поборов хворобу, яка за декілька місяців змогла забрали життя сотень тисяч людей по всьому світу.
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За словами 41-річного парламентарія, він заразився, бо не знав тоді, яким шляхом поширюється вірус. Про це він розповів у коментарі "НВ", одночасно закликаючи українців свідоміше ставиться до дотримання правил карантину.
"Однієї маски було недостатньо, необхідно було також використовувати рукавички й окуляри. Упевнений на 100%, що вірус потрапив на руки, а потім в область очей шляхом дотику. Уже перечитуючи всі симптоми в інтернеті, 21 березня в обід я – без будь-яких тестів – не сумнівався, що хворий. Флюорографія підтвердила здогадки", – зізнався депутат.
Самопочуття у нього на той момент було таке, підкреслив Горбенко, що спершу він несерйозно поставився до хвороби. Крім цього, був упевнений, що ліки допоможуть.
"У момент усвідомлення власної хвороби я подумав про сім'ю і попередив усіх, з ким спілкувався. Але оскільки вони дотримувалася карантину, коло контактних осіб було дуже обмежене", – зізнався нардеп.
Водночас зазначив, що перебіг хвороби був різним: від середньої складності до важкого і навпаки. А найважче було саме в ті п'ять днів, коли він не розумів, допомагають йому ліки або, може, шкодять.
"Медикаментозне лікування мені міняли тричі. Імунітет "стерся" за три дні, кисню в крові не вистачало, температура не збивалася... Коли пішов на поправку, відчув вдячність до лікарів. Та й узагалі, в нас професійні медпрацівники, тільки з ганебними зарплатами", – підкреслив Горбенко.
Він також додав, що в момент лікування постійно спостерігав, як країна готується до карантину, яких заходів вживає президент, уряд і Верховна Рада. Йому, як переселенцю з Луганська, ситуація нагадала 2014-2015 роки, коли "країна усіма силами ліпила українську армію". На його переконання, зараз всі громадяни України аналогічно допомагають медицині.
Як той, кому вдалося побороти COVID-19, він звернувся до жителів країни з проханням поставтеся до цього вірусу серйозніше, дотримуватися всіх запобіжних заходів.
"Можливо, молоді люди, в основному, перемагають хворобу, але треба думати і про близьких, батьків, оточуючих. Всі жорсткості режими, на які йдуть уряд і МВС, вони пов'язані з нашою ментальністю: "мене точно пронесе". Давайте берегти наших лікарів і весь медперсонал, і не бігти в звичайні поліклініки за медичною допомогою, заражаючи там всіх. Потрібно звертатися тільки в спеціалізовані опорні медустанови. Важка хвороба дає можливість переосмислити всі цінності: від "написання заповіту – це не про мене" до радості зустрічей із близькими", – підсумував Горбенко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко здав два тести на коронавірус. Один із них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест.
Увечері того ж дня заступник голови фракції "Слуга народу" підтвердила COVID-19 у Горбенка.
Пізніше народний депутат від "СН" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.