Перехворілий коронавірусом нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко поділився подробицями про те, як він поборов хворобу, яка за декілька місяців змогла забрали життя сотень тисяч людей по всьому світу.

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За словами 41-річного парламентарія, він заразився, бо не знав тоді, яким шляхом поширюється вірус. Про це він розповів у коментарі "НВ", одночасно закликаючи українців свідоміше ставиться до дотримання правил карантину.

"Однієї маски було недостатньо, необхідно було також використовувати рукавички й окуляри. Упевнений на 100%, що вірус потрапив на руки, а потім в область очей шляхом дотику. Уже перечитуючи всі симптоми в інтернеті, 21 березня в обід я – без будь-яких тестів – не сумнівався, що хворий. Флюорографія підтвердила здогадки", – зізнався депутат.

Руслан Горбенко поборов коронавірус

Самопочуття у нього на той момент було таке, підкреслив Горбенко, що спершу він несерйозно поставився до хвороби. Крім цього, був упевнений, що ліки допоможуть.

"У момент усвідомлення власної хвороби я подумав про сім'ю і попередив усіх, з ким спілкувався. Але оскільки вони дотримувалася карантину, коло контактних осіб було дуже обмежене", – зізнався нардеп.

Водночас зазначив, що перебіг хвороби був різним: від середньої складності до важкого і навпаки. А найважче було саме в ті п'ять днів, коли він не розумів, допомагають йому ліки або, може, шкодять.

"Медикаментозне лікування мені міняли тричі. Імунітет "стерся" за три дні, кисню в крові не вистачало, температура не збивалася... Коли пішов на поправку, відчув вдячність до лікарів. Та й узагалі, в нас професійні медпрацівники, тільки з ганебними зарплатами", – підкреслив Горбенко.

Він також додав, що в момент лікування постійно спостерігав, як країна готується до карантину, яких заходів вживає президент, уряд і Верховна Рада. Йому, як переселенцю з Луганська, ситуація нагадала 2014-2015 роки, коли "країна усіма силами ліпила українську армію". На його переконання, зараз всі громадяни України аналогічно допомагають медицині.

Як той, кому вдалося побороти COVID-19, він звернувся до жителів країни з проханням поставтеся до цього вірусу серйозніше, дотримуватися всіх запобіжних заходів.

"Можливо, молоді люди, в основному, перемагають хворобу, але треба думати і про близьких, батьків, оточуючих. Всі жорсткості режими, на які йдуть уряд і МВС, вони пов'язані з нашою ментальністю: "мене точно пронесе". Давайте берегти наших лікарів і весь медперсонал, і не бігти в звичайні поліклініки за медичною допомогою, заражаючи там всіх. Потрібно звертатися тільки в спеціалізовані опорні медустанови. Важка хвороба дає можливість переосмислити всі цінності: від "написання заповіту – це не про мене" до радості зустрічей із близькими", – підсумував Горбенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардеп від "Слуги народу" Руслан Горбенко здав два тести на коронавірус. Один із них показав негативний результат, а інший – позитивний. 23 березня він здав третій тест.

Увечері того ж дня заступник голови фракції "Слуга народу" підтвердила COVID-19 у Горбенка.

Пізніше народний депутат від "СН" Руслан Горбенко, який здолав коронавірус, розповів про своє лікування.

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