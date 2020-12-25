Нардеп розповів про захмарні ціни на лікування в "Феофанії" і показав різні умови

Вартість лікування в державній лікарні "Феофанія" в Києві, де поправляють здоров'я перші особи держави, обходиться в десятки тисяч гривень.

Про розцінки і умови лікування у відомій медустанові розповів в Telegram народний депутат від "Слуги народу" Антон Поляков. Він іронічно нагадав про безкоштовну і доступну медицину в Україні.

За словами нардепа, під час вступу до лікарні потрібно оплатити "депозит" в 100 тисяч гривень. Це просто плата за прийом в стаціонар, "вхідний квиток". На лікування ці гроші використовуватися не будуть.

Поляков уточнив, що за кожну добу за палату доводиться платити 7 800 гривень. Умови в них не найкращі.

"З щілин радянської віконної рами дме вітер, але турботливий персонал приносить на ніч "електродуйчик", – написав Поляков.

У той же час в медустанові є і більш комфортні палати – "напівлюкс". Вартість перебування в ній становить 28 700 гривень за добу.

"У підсумку за 4 дня "безкоштовного" лікування в "Феофанії" простому хворому видали два рахунки на загальну суму понад 160 тисяч гривень. Так, 160 тисяч за 4 дні. Це "депозит" + проживання + лікування", – уточнив нардеп.

Він додав, що всі платежі робляться на якийсь благодійний рахунок. А ось медики отримують стільки ж, як і їхні колеги в інших українських медустановах.

"Якості нуль. Ціни захмарні. Медики бідують. А корупційні схеми і нажива на біді людей процвітають. А тепер можна просто тільки уявити, що ж насправді діється у всіх інших,"неурядових" лікарнях країни", – резюмував Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікування пацієнта з COVID-19 в клінічній лікарні "Феофанія", яка входить до сфери управління Державного управління справами, коштує 7,8 тис. грн на день. Однак клініка може приймати "ковідних" хворих і на безкоштовній основі. Про це повідомили в медустанові на офіційний запит журналістів.