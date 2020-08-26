Нардеп Кальцев "засвітив" у Раді годинник за чверть мільйона. Фото

Володимир Кальцев прийшов у Раду з дорогим годинником елітного бренду. 061.ua

На позачерговому засіданні Верховної Ради на руці народного депутата від ОПЗЖ Володимира Кальцева помітили дорогий годинник елітного бренду.

Аксесуар потрапив в кадр фотографа Апострофа Олександра Гончарова. Журналісти з'ясували, що нардеп стежить за часом на годиннику швейцарської марки Breitlin.

Ціна такого хронометра в Україні становить 247 тисяч гривень.

Видання відзначило, що за таку суму в нашій країні можна купити новий автомобіль Lada Granta.

На сайті компанії зазначено, що хронометри з колекції Navitimer – найвідоміші в лінійці Breitling і одні з десяти найбільших класичних годинників XX століття. Їхній випуск не припиняється вже понад 60 років, вони є одними з перших механічних хронографів, що випускаються в світі.

Хронометр на руці нардепа коштує близько 247 тисяч грн (Апостроф)

Раніше нардепа помічали в Раді з годинником фірми Bovet, вартість якого становила 644 тисяч гривень, і годинником Breguet, ціна якого складала близько 3,5 мільйона гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на урочистому засіданні Верховної Ради на руці першого президента України Леоніда Кравчука помітили дорогий годинник лімітованої серії.

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