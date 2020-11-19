Напередодні Чорної п'ятниці Obozrevatel зібрав найкращі акційні пропозиції відомих інтернет-магазинів

У багатьох українських і зарубіжних інтернет-магазинах уже стартував період розпродажів напередодні Чорної п'ятниці. Саме останню п'ятницю листопада називають Чорною, асоціюючи цей день із великими розпродажами до 90%.

Цього тижня OBOZREVATEL вивчив знижкові пропозиції від інтернет-магазинів і готовий поділитися з вами найбільш вигідними, які можна знайти в розділі Промокоди:

1. Stylus діє акція до кінця листопада: під час купівлі акційних телевізорів у подарунок гарантовано можна отримати праску

2. Bigmag діє дисконт до -15% на техніку Apple

3. Bonprix у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 10%, до того ж зараз почався період розпродажу і можна придбати білизну, одяг, взуття та аксесуари зі знижкою до 73%

4. Eobuv діє знижка до 61% на брендове взуття та аксесуари

5. IL Molino діє акційна пропозиція: під час замовлення пасти на другу діє знижка 70%

6. Winetime можна придбати комплект устриць і просекко за 499 гривень

7. Allo можна скористатися акційною пропозицією Алло-обмін: принести старий смартфон і отримати знижку 12000 гривень на купівлю нового

8. EnglishDom у розділі можна знайти промокод на подарунок: під час оплати будь-якого курсу в онлайн школі ви отримуєте два уроки в подарунок