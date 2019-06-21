Напали невідомі: в Черкасах поховали вбитого журналіста Комарова

У Черкасах 21 червня поховали місцевого журналіста Вадима Комарова, який помер у лікарні після нападу невідомих.
Церемонія прощання відбулася в обласній філармонії, пише ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У жалобі та з квітами в руках туди прийшли рідні та знайомі журналіста, йдеться в сюжеті.
Вадим Комаров
Соцмережі
Відзначається, що колеги досі не можуть повірити в смерть розслідувача, хоча недоброзичливців він мав чимало.
"Він настільки багато розслідував, настільки багато у нього було резонансних складних розслідувань, що навіть важко сказати, з чим конкретно можна зв'язати", – сказав журналіст інтернет-видання "Прочерк" Максим Степанов.
Останні кілька років Комаров тісно співпрацював із місцевою владою, на громадських засадах був радником міського голови Черкас.
"Мої доручення – це стосувалося незаконних тимчасових споруд, незаконних бордів, ну і незаконної діяльності в галузі містобудування та архітектури", – пояснив мер Анатолій Бондаренко. Водночас журналіст вів розслідування корупції міських чиновників і напередодні побиття, ймовірно, планував опублікувати результати одного з них.
Похорон журналіста
ВиЧЕрпно
Колеги згадують, що журналіст відклав публікацію. "Питаю, чого ти не запустив матеріал? Він каже: я ще трохи – працюю, я хочу додати ще свій супердок, і тоді це буде взагалі те, що потрібно", – розповів колега вбитого Валерій Макєєв.
Доказом у розслідуванні журналіста повинна була стати копія якогось документа, який повинен був передати інсайдер із поліції. Комарова побили якраз дорогою за ним.
Після побиття Вадима Макєєв оприлюднив зібрані матеріали. У записах чути голоси, схожі на голос заступника міського голови Юрія Боднара та керівника дитячої спортивної школи "Спартак" Тетяни Бордовської.
Відзначимо, міжнародні структури, зокрема, Представництво ЄС в Україні, закликали правоохоронців розслідувати вбивство журналіста.
Як писав OBOZREVATEL:
У Черкасах вранці 4 травня побили відомого місцевого журналіста Вадима Комарова.
Була озвучена версія, що його могли побити через його публікації про корупцію серед чиновників міста. Зокрема, журналіст піднімав резонансні теми, розповідаючи про скандали і корупцію в регіоні. Матеріали, які він публікував, викликали гостру реакцію місцевих жителів.
Поліція кримінальне провадження за фактом нападу на Комарова перекваліфікувала зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на "Замах на умисне вбивство".
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