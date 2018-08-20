Я люблю Украину! Я был воспитан в украиномовной семье. В 70-80 во время учебы в Киевской политехники я ходил в вышиванке и пел под гитару Шевченко: "Ще не вмерла Украина, ще не вмерла мати ..", и мы с моим другом и ныне кумом (депутат он уже) принципиально не разговаривали на русском языке. И даже знакомились с барышнями в общественном транспорте эпатируя: "Шановна панянко, закомпостуйте талон"))) В русскоязычном Киеве мы были "белыми воронами" - особенно модно одеты, то есть не из села, и на украинском. После увольнения с войск я работал в Украинском Фонде культуры у уважаемого мною Учителя Бориса Ильича Олийныка. Помогали и театру Арт, и Жабе на дирижабле, и Червоной Руте (фестивалю). Мой товарищ Андрей Середа - автор "Стоiть в селi Cуботовi.." репетировал с "Кому вниз" в общаге, в которой жил тогда, и я ему подарил сборник Олеся, на стихи которого он написал много песен.

Прошло время. Я - патриот Украины, но я никогда не соглашусь, что Шухевич - Герой Украины. Да, он осознал ошибки и стал руководить УПА, и я ценю его вклад. Но меня воспитал Отец-фронтовик с 1941 по 1945, и я никогда не пойму сотрудничества с Гитлером. И Шухевич - руководитель батальона Нахтигаль, и Сталин в разное время сотрудничали с нацистами и для меня они оба одним миром мазаны. Раньше нас кормили сказками о Матросове и 28 панфиловцев и я не верил, теперь кормят сказками о герое Шухевиче. Не верю! Промывали мозги коммунисты, теперь промывают мозги новая власть, которая грабит страну и выводит все в офшоры, манипулируя народом и вооружившись фишкой "Украина понад усе!".

Не желаю петь в хоре!

Неужели не понимаете, что под правильным флагом нас с Вами просто грабят?