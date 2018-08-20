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Олег Назаренко
Олег Назаренко
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Нами манипулируют, вооружившись фишкой "Украина понад усе!"

5.8тЧитати новину російською

Я люблю Украину! Я был воспитан в украиномовной семье. В 70-80 во время учебы в Киевской политехники я ходил в вышиванке и пел под гитару Шевченко: "Ще не вмерла Украина, ще не вмерла мати ..", и мы с моим другом и ныне кумом (депутат он уже) принципиально не разговаривали на русском языке. И даже знакомились с барышнями в общественном транспорте эпатируя: "Шановна панянко, закомпостуйте талон"))) В русскоязычном Киеве мы были "белыми воронами" - особенно модно одеты, то есть не из села, и на украинском. После увольнения с войск я работал в Украинском Фонде культуры у уважаемого мною Учителя Бориса Ильича Олийныка. Помогали и театру Арт, и Жабе на дирижабле, и Червоной Руте (фестивалю). Мой товарищ Андрей Середа - автор "Стоiть в селi Cуботовi.." репетировал с "Кому вниз" в общаге, в которой жил тогда, и я ему подарил сборник Олеся, на стихи которого он написал много песен.

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Грешно рассказывать народу о форс-мажорах с дождем

Прошло время. Я - патриот Украины, но я никогда не соглашусь, что Шухевич - Герой Украины. Да, он осознал ошибки и стал руководить УПА, и я ценю его вклад. Но меня воспитал Отец-фронтовик с 1941 по 1945, и я никогда не пойму сотрудничества с Гитлером. И Шухевич - руководитель батальона Нахтигаль, и Сталин в разное время сотрудничали с нацистами и для меня они оба одним миром мазаны. Раньше нас кормили сказками о Матросове и 28 панфиловцев и я не верил, теперь кормят сказками о герое Шухевиче. Не верю! Промывали мозги коммунисты, теперь промывают мозги новая власть, которая грабит страну и выводит все в офшоры, манипулируя народом и вооружившись фишкой "Украина понад усе!".

Не желаю петь в хоре!

Неужели не понимаете, что под правильным флагом нас с Вами просто грабят?

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Автор
Олег НазаренкоОлег Назаренко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Олега Назаренко
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Коментарі
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Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Какие власти на украине, такие и лозунги - нацистские. И герои нынешние - тоже все нацисты, фашистские прихвостни.
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Козак Віктор
Козак Віктор
Як би не сумно було, але прогалини в історії заповнені совковими штампами ніколи не приведуть до розуміння суті. Пане Олеже, пан навіть не розуміє що таке формування Нахтіґаль, кому підкорялось і які задачі виконувало. Пан не знає (а може і не хоче знати), що це єдине формування Вермахту яке свідомо самоліквідувалось коли їх спробували направити на каральні операції. І що прикметно - проти білорусів. "Нацисти", твою ж мать. Є дуже багато речей, які слід знати, коли починаєш говорити на такі дражливі теми. Бути в полоні ілюзій набагато легше.
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