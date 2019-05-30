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/Суспільство

Намагався заховати годинник: глава Рахункової палати осоромився в Раді. Відео

3.5тЧитати матеріал російською

Глава Рахункової палати України Валерій Пацкан на засіданні Верховної Ради спробував заховати дорогий годинник від журналістів, однак момент потрапив на камеру.

Підтверджуюче відео з засідання парламенту, на яке Пацкан прийшов відзвітувати за 2018 рік, опублікував у Facebook фотограф Богдан Бортаков. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що Пацкан судорожно обсмикує рукав піджака і ховає руки під стіл, щоб не показувати аксесуар.

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Валерій Пацкан

Валерій Пацкан

Скріншот з відео

Далі глава Рахункової палати і взагалі зняв годинник і попросив колегу, яка сиділа поруч, його заховати. Через деякий час годинник знову з'явився на руці Пацкана.

Валерій Пацкан

Валерій Пацкан

Скріншот з відео

Валерій Пацкан

Валерій Пацкан

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новообраній главі КСУ Наталії Шапталі пригадали скандал із годинником за $7 тисяч, в якому вона прийшла в 2013 році на засідання XI чергового З'їзду суддів України.

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Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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