Намагалася врятувати подругу — обидві потонули у ставку: ексклюзив про трагедію з дітьми на Запоріжжі

У селі Первомайське Запорізької області у ставку потонули дві дівчинки. Вони були подругами, і коли одна з них почала тонути, друга кинулася на допомогу. Врятувати дітей не вдалося.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пішли на ставок без дозволу

Село Первомайське в Запорізькій області складається всього з кількох вулиць, де всі одне одного знають. Дві 11-річні дівчинки Діана Гончаренко і Вікторія Меркулова, а також їх 5-річний хлопчик-сусід без дозволу батьків вирушили на велосипедах на ставок.

Віка і Діана Instagram Діани Гончаренко

Як розповів один із місцевих жителів, там розташована гребля, яка виходить на Кам'яні Могили.

Маленький хлопчик залишився на березі, а дівчатка пішли купатися. Одна з подруг відпливла подалі та стала ногами на дно. Але воно виявилося мулистим, тому дівчинка застрягла й почала тонути. Подруга кинулась їй на допомогу, але витягнути не змогла, і сама пішла на дно.

Одна дівчинка так і стояла під водою

"Батько хлопчика, Ігор, схаменувся, що сина давно немає у дворі. Велосипедом він приїхав на ставок і побачив дуже тривожну картину: хлопчик сидів на березі і плакав, поруч лежав одяг його подружок, а їх самих ніде не було. Син розповів йому, що трапилося. Тоді Ігор кинувся у воду. Одну дівчинку він знайшов: вона так і стояла під водою, застрягши в мулі. А другу вже витягли рятувальники", – розповідає один із жителів села.

Діана Гончаренко це фото підписала "Літо" Instagram Діани Гончаренко

Спершу місцеві думали, що друга дівчинка могла врятуватися, але злякалася і сховалася десь у посадці. Тому найняли людей із дослідної станції, розташованої неподалік. Працівники кілька годин шукали дитину, але безуспішно. Тіло дівчинки віднесло течією і прибило до берега далі від місця трагедії. Там її і знайшли рятувальники.

Віка Меркулова Instagram Діани Гончаренко

Загинула єдина донька в батьків

Учителька Вікторії Меркулової, пані Віра, розповідає, що подружки вчилися в різних школах. "Вікторія навчалася в нас у школі №2 у Розівці, а Діана — у школі №1. Але вони тісно дружили, завжди були разом. Віка — дуже усміхнена дівчинка, привітна, щира, просто відрада в батьків", — каже вчителька.

У Вікторії в родині є ще два брати. Діана була пізньою дитиною в батьків. "Тато її вже в літах, він одружився з жінкою, в якої від першого шлюбу є доросла донька. Виходить, що Діана була їхньою єдиною спільною дитиною. Жахливе горе, усе село про це говорить", — розповідає місцева мешканка Марія.

Ставок у цьому селі вважається дуже небезпечним, навіть дорослі тут не купаються, оскільки дно замулене. Тут уже траплялися трагедії, коли гинули люди.