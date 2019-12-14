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14 грудня • оновлено в 13:23
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"Намагається всім догодити!" Скандальний російський професор назвав головну проблему Зеленського

1.8т
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Президент України Володимир Зеленський носить чотири суперечливі образи і не може визначитися, який із них вибрати. Цим він і програє лідеру країни-агресорки Володимиру Путіну.

Про це заявив російський професор і доктор філологічних наук Гасан Гусейнов. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Головна проблема будь-якого політичного меседжа Зеленського – синхронізація в одному тексті послань різним аудиторіям. У нього три або чотири мовні маски, які, як мені здається, часто заважають одна одній. Це – проблема інтерференції. З одного боку, він – герой власного фільму, з іншого – бізнесмен і парламентер. З третьої – просто нормальна людина, яка не хоче війни, а щоб усе було добре. Але ж є ще й четвертий образ – це сам Зеленський, котрий став президентом", – зазначив професор.

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Гасан Гусейнов і Володимир Зеленський

Гасан Гусейнов і Володимир Зеленський

Колаж

Він підкреслив, що маска президента, на відміну від акторських, які трохи вже приросли до обличчя, – знімна. Водночас людина одна і та ж.

"Допустивши невелику і, в загальному, яку можна пробачити, помилку з Трампом, він раптом образився на всіх політиків, заявивши, що нікому з них не довіряє. Але з такою позиції скривдженої доброї людини неможливо говорити з Меркель або Макроном..." – стверджує Гусейнов.

На його думку, для кожного з цих лідерів Зеленському потрібно знайти надійну політичну мову, якої він досі не може виробити.

"У кожному новому висловлюванні ми весь час повинні перепитувати себе: а який Зеленський говорить зараз? Це Зеленський із "Кварталу", з фільму чи той, котрий став президентом? Або це говорить Зеленський, який хоче, щоб все було добре?" – наводить приклад він.

Російський професор підкреслив, що якщо у Путіна в голові, найімовірніше, теорія змови і боротьба із якимось Джеймсом Бондом, то в українського президента такого немає. Однак водночас він все ж змушений орієнтуватися на набагато досвідченішого главу Росії.

"Путін теж прийшов на хвилі неймовірної популярності рекламного персонажа – Льоні Голубкова. Свійський хлопець, який все знає і розуміє. У такого все буде схоплено. І каже він, щоразу спускаючись, так би мовити, в підвал за просторіччями. Але між ними – ціле покоління. Путін старший за українського президента на політичне покоління. Ось чому у Зеленського скрутне становище. Повинна бути не тільки своя лінія, але і для кожного партнера своя сигнальна мова", – підсумував Гусейнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першій частині інтерв'ю професор і доктор філологічних наук Гасан Гусейнов розповів про "убогу російську мову" і агента КДБ – чинного лідера РФ Володимира Путіна.

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Автор
Діна Баронова
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
інтерв`ю
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Интересно, отчего адепты майдана упорно не хотят отвечать на следующие вопросы: почему турчинов СДАЛ Крым? Почему яйценюх за 2 года "прэмьерства" вдруг стал миллиардером? Почему убийца "небесной сотни" парубий до сих пор не понёс наказания? Почему "гидрант" порошенко нажился на во,йне, распиливая кредиты МВФ и его НИКТО, до сих пор, не может за это наказать?
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семенов Александр
семенов Александр
"Скандальный российский ПРОФФЕСОР " )) Янукович что ли ?!!!
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