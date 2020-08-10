Українська стилістка може назавжди розлучитися з сином через чоловіка-іноземця. Подробиці скандалу

В української стилістки Тетяни Бернер чоловік-іноземець намагається відібрати сина. Жінка другий місяць не може нормально бачитися з дитиною. А щоб привітати хлопчика з днем народження, їй довелося викликати поліцію.

Що сталося в сімейних відносинах і чому кардинально змінилася поведінка чоловіка, дізнавався OBOZREVATEL.

До народження сина все було чудово

Тетяна зі своїм майбутнім чоловіком, громадянином Німеччини, познайомилася через друзів. Вона згадує, що все було ідеально. Шлюб уклали в Україні, а легалізували в Німеччині. Чоловік мріяв про дитину, тоді йому було 42 роки, і він до того часу не мав дітей.

Тетяна Бернер Facebook Тетяни Бернер

"Все було чудово доти, доки не народився син. Потім цю людину немов підмінили. Він перетворився на психологічного диктатора. Ніякої допомоги від нього, ні моральної, ні фізичної щодо сина не було.

Дитина підросла, і почали виникати постійні суперечки. Він підходить до виховання шляхом найменшого опору. Роби, що хочеш, їж у фастфуді, дивись мультики, гаджети, телевізор. Можна і спортом навіть не займатися. І все заради того, щоб дитина його просто не смикала. Адже так зручно бути класним татом. А мене він постійно виставляв у ролі поганої мами. Тому що я прошу робити уроки, збирати речі, харчуватися хоч за якимось графіком. І коли все зайшло просто в глухий кут, я попросила розлучитися", – розповідає вона.

Погодилася підписати мирний договір

Чоловік запропонував Тетяні свій варіант, як він говорив, цивілізованого розлучення. Щоб уникнути нервування в судах, він схиляв до мирного договору.

"Ми підписали договір, де не було прописано, з ким має проживати дитина. Мені тоді здавалося це зайвим, адже ми цивілізовані люди. Тим паче для мене було важливо, щоб наш син розлучення пережив із найменшими психологічними потрясіннями. Чоловік спілкувався з дитиною стільки, скільки хотів. Я не була проти, тому що дитина ні в чому не винна", – говорить стилістка.

Однак після мирного розлучення тепер уже колишній чоловік почав здалеку психологічно налаштовувати дитину. Він часто говорив про те, яке прекрасне життя в Німеччині і яке жахливе в Україні.

Після розлучення чоловік знову змінився Facebook Тетяни Бернер

"До того ж він почав випивати. Ранок у нього починався з келиха вина, а закінчувалося пляшкою вина. І все це на очах у дитини. Він міг п'яним сідати за кермо. За два місяці до закінчення нашого мирного договору я зрозуміла, що говорити з ним марно, він дуже змінився, тому подала в суд, щоб визначити місце проживання сина. Але колишній встав на диби, і вже на двох засіданнях він не був", – зазначає жінка.

На день народження довелося викликати поліцію

Зараз німець перебуває в Києві через карантин. Оскільки їхній мирний договір у травні закінчився, то Тетяні нічого не залишалося як зібрати речі й залишити квартиру. А дитина залишилася там.

"Вийшло так, що за нашим договором я до травня могла проживати в його квартирі. А тепер ні. Він так хитро все зробив, що в результаті цього договору я нічого не отримала", – із гіркотою говорить Тетяна.

Тетяна не може бачитися з сином Facebook Тетяни Бернер

Спочатку він ще дозволяв їй бачитися з сином. Але ось уже другий місяць мати не може цього зробити. Навіть на дзвінки син не відповідає.

"У дитини був день народження. Я попередила, що приїду привітати. Але двері мені ніхто не відчинив, і я викликала поліцію. Дитина була перелякана, у неї тряслися руки. Син говорив, що йому страшно, він не хоче ніякої поліції або адвокатів.

А раніше я була свідком такої ситуації. Син не виходив на зв'язок, і коли я прийшла і запитала, чому телефон вимкнений, він сказав, що вже три дні в будинку не може знайти свою зарядку. Я ж розумію чому, але налаштовувати проти батька не стала. Просто кажу: "Ми з тобою зараз вийдемо в магазин і купимо зарядку". На що колишній чоловік тут же набрав адвоката. Той передзвонив, трубку передали синові. І я чую, як так званий адвокат каже: "Хто така твоя мама, щоб ти виходив з нею з квартири. Якщо щось потрібно, тобі купить батько. Залишайся в квартирі". Я була шокована цим. Я ніколи не дозволяла собі нічого поганого сказати про батька дитини. Навпаки, завжди переконувала, що ми обидва любимо його однаково", – переживає Тетяна.

Якщо програю суд, німець того ж дня відлетить із сином

Зараз найголовніша загроза для Тетяни полягає в тому, що колишній чоловік може вивезти сина до Німеччини. У дитини є німецький паспорт, і вона може залишати Україну без нотаріальної згоди матері. Однак жінка встигла подати в суд і заборонити виїжджати синові без її дозволу. Іноземець уже оскаржив це рішення, і у вівторок, 11 серпня, відбудеться засідання з розгляду апеляції.

"Якщо я програю суд, то він того ж дня купить квитки, і вони полетять. Я більше не зможу побачити сина. Німеччина ніколи не віддасть його. Знайдеться багато аргументів – війна, економічна ситуація", – турбується мати.

Про те, що іноземець готується до від'їзду, свідчить і той факт, що він уже намагався забрати документи сина зі школи. Тетяна вчасно дізналася і разом із адвокатом припинила цей намір.

Називає себе правою рукою Меркель

За словами Бернер, колишній чоловік просто хоче помститися їй за розлучення, насправді син не так уже йому й потрібен.

"Я вже ловила за руку якихось нянь, які приходять у школу, щоб забрати сина. Але я їм не давала дозволу на це. То просто приходять якісь дівчата. За моїми даними, він призводить до квартири дівчат, і все це на очах у дитини. І до того ж випиває.

"У своїй країні захисту не відчуваю" Facebook Тетяни Бернер

Розумієте, я не відчуваю захист у своїй країні. До яких би органів я не зверталася, приходить колишній чоловік і з порога починає кричати, що він усі питання буде вирішувати через посольство, і що він права рука Меркель. Насправді він менеджер в IT-компанії і ніякого стосунку до Меркель не має. Але це діє на людей, вони відразу стискаються й не хочуть неприємностей", – пояснює Тетяна.

Вона ж розповідає, що коли колишнього чоловіка зупиняла поліція за п'яне водіння, він тут же вимагав документи поліцейських, обіцяв відправити в посольство, погрожував, що їх звільнять. Аналогічно німець спілкувався і з поліцейськими під час конфлікту в день народження хлопчика.

"Він просто вирішив перетворити моє життя на жах. На цьому тижні в мене три судові засідання, ось такий у мене тепер графік", – нарікає жінка.

На жаль, це не перша й не остання історія, коли чоловіки-іноземці в помсту своїм дружинам за небажання більше жити з ними відбирають дітей. Ми вже писали історію українки Яни Чистякової, яка вирішила розлучитися з чоловіком-мексиканцем.

Мексиканець за допомогою представників Мін'юсту в Запорізькій області в судах доводить, що жінка викрала його дочку, хоча це неправда. І разом із чиновниками намагається відвезти маленьку дівчинку в Мексику. Незважаючи на те, що Яна виграла суд першої інстанції, апеляційний суд встав на сторону іноземця. І не сьогодні-завтра маленьку українку можуть забрати в матері.