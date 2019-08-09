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"Нам свого г*мна вистачає!" "Зв'язковий" Путіна нарвався на гнів в Україні

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Російський журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов розлютив українців своїми заявами про те, що він готовий відкрити філію в Україні у разі скасування мовного закону.

Зокрема, пост гніву розмістив на своїй сторінці в Facebook український журналіст, заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв. "Поясню тим, хто, може, не в курсі, що це. Це –пряма диверсія Кремля в Україні. Вони знахабніли настільки, що зовсім втратили береги", – написав він.

При цьому Муждабаєв закликав СБУ і Генпрокуратуру не пускати "цю довірену особу Путіна в Україну". "Свого проросійського г*мна нам вистачає", – розсердився журналіст.

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Він пообіцяв, що "путінський радіо" не працюватиме в Україні.

"Це все одно, що запустити до Києва полк російської спецназу. Ми його будемо блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це – вороги. Як російські окупанти в Криму і на Донбасі. Вороги люті. Це – Путін. Власною персоною. Це десант російських військ всередині. Той самий постріл у спину. Ми його тут терпіти не будемо ні за яких обставин, це абсолютно виключено", – зазначив Муждабаєв.

Користувачі в коментарях підтримали його позицію.

"Нам свого г*мна вистачає!" "Зв'язковий" Путіна нарвався на гнів в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі допустили, що Венедиктов може виступати в якості так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.

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Тема
Закон про мови
Особи
Айдер Муждабаев Олексій Венедиктов Володимир Путін
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не слабо так впала в истерику жена Джамилева с Чубаровым
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Krass Марк
Krass Марк
Выкинуть отсюда путенского падонка
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Вот это и называется истерика и заголовок должен быть соответственно:"Муждвухбаев в истерике от нового плана Москаы"
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