''Нам по*уй честь і совість'': у мережі згадали жорсткий вірш Орлуші про патріотів Росії

Російський поет і сценарист Андрій Орлов, також відомий під псевдонімом "Орлуша", вважає, що його співвітчизникам необхідно постійно підсовувати образ ворога, інакше ніхто із них не буде любити батьківщину.
Свою думку з ненормативною лексикою поет висловив у вірші "Про російський патріотизм" ще в 2011 році, проте він актуальний і нині. Про жорсткий твір нагадали на просторах інтернету.
Добре! pic.twitter.com/XaLUVSSWRx— Вадим Коровін (@Pjatak) 21 жовтня 2018 р.
OBOZREVATEL наводить текст вірша повністю мовою оригиналу. Увага! 18+!
Я патриотам не грублю.
И русским патриотам — в частности.
Я родину — пи*дец люблю,
Когда отечество в опасности.
Ведь если мирно спит народ
И каждый с каждым крепко дружен,
Патриотизм (е*ись он в рот!)
И на х*й никому не нужен.
Доярка, менеджер и панк
Живут себе, и жизни рады,
Пока чужой железный танк
Не еб*нёт по ним снарядом.
Ну, тут, конечно, настаёт
Пи*дец труду и жизни личной,
Страна огромная встаёт
И в смертный бой идёт привычно.
Ну да, народ у нас — говно.
С тупой уё*ищною мордой,
Но в час лишений — всё равно
Он — героический и гордый.
Вот например, возьмём меня:
У*бок, трус и алкоголик,
Но со страной случись ху*ня —
Я полюблю её до колик!
Как тренированный барбос
С гранатой поползу под танки.
На амбразуру? Не вопрос!
Хотя, прикольней — на тачанке.
Враги е*ут твою сестру?
Братан, звони мне на мобилу,
Я в порошок козлов сотру,
Чтоб, с*ка, неповадно было!
У школы — виселицы в ряд?
На них висят пенсионеры?
Пиндосам отомстит отряд
Борцов за Родину и Веру!
Враги ползут на наш редут?
Мы — грянем песню боевую,
И даже пи*оры пойдут
На смерть в атаку штыковую!
И даже если взять бл*дей,
Которых много на Рублёвке,
У них для извергов-гостей
Всегда заряжены винтовки.
Банкир, еврей, антисемит,
Скинхед, риэлтор и шалава
Отпор дадут тебе, наймит,
И станет Родина — Державой!
Но это всё пока — мечты.
Без оккупанта и фашизма
Простые люди, я и ты
Чужды идей патриотизма.
Нам — по*уй (ты меня прости)
Родной отчизны честь и совесть,
И спит на запасном пути
Наш заржавелый бронепоезд.
И ты — урод, и я — урод,
Таких как мы у нас немало,
Но мы — пи*дец, какой народ,
Когда нам съездят по е*алу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музикант Андрій Макаревич написав потужну пісню про ''рай Путіна''.