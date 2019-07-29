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"Нам не подобається!" Скабєєва злякалася українських танків у прямому ефірі

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Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва вибухнула обуреннями через масштабні військові навчання ЗСУ на одному з полігонів у зоні ООС на Луганщині.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Якщо Зеленський десь на пляжі регоче, це не мирний сигнал. Головний сигнал – це танкові навчання в Луганській області. Ось це сигнал для людей! Нам навчання не подобаються! Ми не розуміємо, як ти збираєшся реінтегрувати Донбас одночасно цей самий Донбас танками (наповнюючи. – Ред.), понтонні мости накладаючи, розкидаючи! Це дивно виглядає – Волкер на війні й танкові навчання. А так-то ви, звісно, миротворці!" – викрикнула Скабєєва у традиційній істеричній манері.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України опублікували в мережі видовищне відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж ООС.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ага...реально страшно))))) А на Крым то пойдёте,петушки???
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ух как рвануло Сливной Бачок ))) Ущербная, а что тебе ещё не нравится? Я догадываюсь .Само существование Украины тебе не нравится. Ну, тут уж ничего не поделаешь )))
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Уууу, блд, повеселила,курица))))да наср*ть нам ,чё ты там кудахчешь))))за жену свою лучше беспокойся, а то он неровен час с Берёзой на стрелке отсосёт)))
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