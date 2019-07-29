"Нам не подобається!" Скабєєва злякалася українських танків у прямому ефірі

Скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва вибухнула обуреннями через масштабні військові навчання ЗСУ на одному з полігонів у зоні ООС на Луганщині.

В ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Якщо Зеленський десь на пляжі регоче, це не мирний сигнал. Головний сигнал – це танкові навчання в Луганській області. Ось це сигнал для людей! Нам навчання не подобаються! Ми не розуміємо, як ти збираєшся реінтегрувати Донбас одночасно цей самий Донбас танками (наповнюючи. – Ред.), понтонні мости накладаючи, розкидаючи! Це дивно виглядає – Волкер на війні й танкові навчання. А так-то ви, звісно, миротворці!" – викрикнула Скабєєва у традиційній істеричній манері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Збройні сили України опублікували в мережі видовищне відео з бойовими навчаннями танкістів на одному з військових полігонів в Донецькій області. За їх підсумками було обрано найкращий танковий екіпаж ООС.

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