"Нам не можна! Приберіть!" Росіянки злякалися українця через "Путін – х*йло!"

Український журналіст і блогер Тім Златкін розповів про досить показовий випадок, який трапився із ним під час відпочинку в Норвегії.

Так, на своїй сторінці у Facebook, він повідав, що під час однієї з прогулянок зустрів двох росіянок.

Розмова не вийшла одразу. "О, Слава Україні! А ми з Росії", – повідомили вони. І тут же запитали: "Ну ви ж згодні, що все-таки ми – народи-брати? Не можна нам сваритися. Це все політика".

Росія і Україна nversia.ru

Питання українцеві не сподобалося, тож він вирішив їм пояснити, що РФ веде себе агресивно щодо Києва.

Росіянки спробували довести свою лояльність. Одна навіть запевнила, що не боїться крикнути "Путін – х*йло!". Правда, на камеру повторювати ці слова росіянки відмовилися і швидко втекли.

"Ой, ви шо! Нам не можна! Не треба! Приберіть!" – закричали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії українці помітили показовий нюанс: незважаючи на навалу російськомовних, туристів із України там зустрічають із повагою.

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