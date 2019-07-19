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"Нам не можна! Приберіть!" Росіянки злякалися українця через "Путін – х*йло!"

13.6т Читати матеріал російською

Український журналіст і блогер Тім Златкін розповів про досить показовий випадок, який трапився із ним під час відпочинку в Норвегії.

Так, на своїй сторінці у Facebook, він повідав, що під час однієї з прогулянок зустрів двох росіянок.

Розмова не вийшла одразу. "О, Слава Україні! А ми з Росії", – повідомили вони. І тут же запитали: "Ну ви ж згодні, що все-таки ми – народи-брати? Не можна нам сваритися. Це все політика".

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Росія і Україна

Росія і Україна

nversia.ru

Питання українцеві не сподобалося, тож він вирішив їм пояснити, що РФ веде себе агресивно щодо Києва.

Росіянки спробували довести свою лояльність. Одна навіть запевнила, що не боїться крикнути "Путін – х*йло!". Правда, на камеру повторювати ці слова росіянки відмовилися і швидко втекли.

"Ой, ви шо! Нам не можна! Не треба! Приберіть!" – закричали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії українці помітили показовий нюанс: незважаючи на навалу російськомовних, туристів із України там зустрічають із повагою.

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Особи
Володимир Путін Тім Златкін
Місце
Україна
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Автор скрыл тот факт что он от баб получил поебалу.за такие слова
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Енсен Рома
Енсен Рома
а журналюга хотел подставить людей.ради статьи
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Настало время акуительных историй о великих перемогах укроинцив)
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