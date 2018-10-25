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Мирослав Гай
Мирослав Гай
ЖурналістВсі статті автора

Нам еще принимать бегущих из России

3.8тЧитати матеріал російською

Уже вторая область, решением местного совета, запретила публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Обычно, я против запретов. Они не оправдывают себя.

Но тут, я инстинктивно за.

Российская власть, Путин и его спецслужбы использовали язык как оружие. Как повод для войны. Как способ раскола нации.

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''Народ Донбасса'' прозревает

Еще со времен Российской Империи запрещались украинские книги, убивались наши поэты и писатели, историки, священики, политики. А потом Расстрелянное Возрождение, уничтожение кобзарей....

Столетия культуроцида.

Неизмеримый урон.

Кто-то скажет, что русские уничтожили цвет интеллигенции и в самой России, оставив узкую прослойку умных для обслуживания победивших алкашей, наркоманов и люмпенов - более агрессивных и непекущихся о правах человека.

Мне плевать на Россию.

Но, я знаю, что Россия делала и делает в моей Украине.

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Хороший сигнал: за информационными операциями в Европе стоит Россия

Я не хочу слушать русский язык в Раде. Мне не нужен русский язык на украинских радио, телевидение, сми.

Я хочу, чтобы мои дети учили в первую очередь украинский, потом языки великих мировых держав, а затем факультативом любой другой, но не русский, если, конечно, они сами не захотят. А как по мне, полезнее учить венгерский.

При этом, во Львове не били и не бьют за русский язык, а вежливо отвечают и помогают любому туристу.

Я пишу этот текст по-русски и знаю, что ко мне завтра не придет СБУ, покрайней мере за язык)))

Но большую часть, где-то 99,9 процентов, публичных выступлений я делаю по-украински.

Это такая позиция.

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Одиночество путинской России

Я за тотальну українізацію України. Це так просто і так логічно. Так нормально.

Як тільки відбудеться українізація на 90 відсотків, я за тотальну англоїзацію, потім китаїзацію, німецькоїзацію, польську та угорську у нас знають більше ніж англійську, французьку ще треба вчити, а те, як нам допомагає Японія та Словатчина, вимагає знання і їх мов.

Русский язык тоже нужно учить. Потому как постоянно необходимо допрашивать их шпионов, убийц, нарушителей границ, сдавшийся в плен спецназ.

Ну и нам всем еще принимать бегущих из РФ, это объективно для все Европы, а они там языков не знают. Нужно же, что бы наши социальные службы могли кричать русским, что "уважаемые русские беженцы, в туалет нужно ходить только в специально приспособленных для этого местах в лагере, уважайте себя и других".

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Да будь я хоть негром преклонных годов, и то, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что нужно допрашивать пленных.
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
автор обычный кастрюлеголовый безродный биомусор.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Только пока Россия принимает и дает работу миллионам украинцам и другим жителям бывшего Союза. И за границей, если встретятся латыш и украинец, то разговаривают не на украинском или латышском и даже не на английском, а на русском.
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
Попова Ольга, +-Согласна ваш "параша" Порошенко, начав гражданскую войну, разбомбив их дома,сорвал миллионы с мест проживания.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Nikolaeva Nadezhda, ПРИНИМАЕТ И ДАЕТ РАБОТУ ДАУНУ , ПОТОМУ ЧТО ПАРАША ИХ ВОЙНОЙ СОРВАЛА С МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ
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