Уже вторая область, решением местного совета, запретила публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Обычно, я против запретов. Они не оправдывают себя.
Но тут, я инстинктивно за.
Российская власть, Путин и его спецслужбы использовали язык как оружие. Как повод для войны. Как способ раскола нации.
Еще со времен Российской Империи запрещались украинские книги, убивались наши поэты и писатели, историки, священики, политики. А потом Расстрелянное Возрождение, уничтожение кобзарей....
Столетия культуроцида.
Неизмеримый урон.
Кто-то скажет, что русские уничтожили цвет интеллигенции и в самой России, оставив узкую прослойку умных для обслуживания победивших алкашей, наркоманов и люмпенов - более агрессивных и непекущихся о правах человека.
Мне плевать на Россию.
Но, я знаю, что Россия делала и делает в моей Украине.
Я не хочу слушать русский язык в Раде. Мне не нужен русский язык на украинских радио, телевидение, сми.
Я хочу, чтобы мои дети учили в первую очередь украинский, потом языки великих мировых держав, а затем факультативом любой другой, но не русский, если, конечно, они сами не захотят. А как по мне, полезнее учить венгерский.
При этом, во Львове не били и не бьют за русский язык, а вежливо отвечают и помогают любому туристу.
Я пишу этот текст по-русски и знаю, что ко мне завтра не придет СБУ, покрайней мере за язык)))
Но большую часть, где-то 99,9 процентов, публичных выступлений я делаю по-украински.
Это такая позиция.
Я за тотальну українізацію України. Це так просто і так логічно. Так нормально.
Як тільки відбудеться українізація на 90 відсотків, я за тотальну англоїзацію, потім китаїзацію, німецькоїзацію, польську та угорську у нас знають більше ніж англійську, французьку ще треба вчити, а те, як нам допомагає Японія та Словатчина, вимагає знання і їх мов.
Русский язык тоже нужно учить. Потому как постоянно необходимо допрашивать их шпионов, убийц, нарушителей границ, сдавшийся в плен спецназ.
Ну и нам всем еще принимать бегущих из РФ, это объективно для все Европы, а они там языков не знают. Нужно же, что бы наши социальные службы могли кричать русским, что "уважаемые русские беженцы, в туалет нужно ходить только в специально приспособленных для этого местах в лагере, уважайте себя и других".
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