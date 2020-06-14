Погода в Україні у понеділок, 15 червня, буде теплою, але дощовою: короткочасні грозові дощі пройдуть у більшості областей.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Найтепліше буде в східних регіонах і на півдні. Там стовпчики термометра триматиметься позначки +29..+ 31 градуси, незважаючи на дощі.

Вітер в понеділок буде переважно південно-східний, 7-12 м / с, вдень в східних і північно-східних районах град та шквали 15-20 м/с.

Накриють дощі з грозами: в Україні різко погіршиться погода, але буде спекотно

На заході температура повітря вночі складе +13..+17 градусів, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +20..+22 градусів.

У східній частині вночі очікується до +21 градуса, вдень температура підніметься до +29..+30 градусів. На півдні країни вночі прогнозується +14..+20 градусів, удень повітря прогріється до +31 градуса.

Накриють дощі з грозами: в Україні різко погіршиться погода, але буде спекотно

У Києві – вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі +16..+18 градусів, удень +26..+28 градусів.

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