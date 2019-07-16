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Накриють дощі з грозами: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

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В Україну 17 липня північно-східна циклонічна діяльність принесе короткочасні дощі та локальні грози.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у південній частині очікується справжня літня температура повітря, +26... +29 градусів.

"Тепла погода буде і на сході України, але під час дощу тимчасово свіжіша", — додала вона.

Накриють дощі з грозами: синоптик попередила про зміну погоди в Україні
Дощова погода

Дощова погода

24 канал

У більшості областей України буде помірно тепло, +20 +24 градуси, на заході +18 +22 градуси.

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Спека до +37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

У Києві 17 липня очікуються короткочасні дощі, місцями гроза. Найближчої ночі прохолодно, +12... +14 градусів, удень +21... +23 градуси.

Вже з 19 липня температура повітря відчутно підвищиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик спрогнозувала, що прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і спекотним.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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