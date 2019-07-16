Накриють дощі з грозами: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

В Україну 17 липня північно-східна циклонічна діяльність принесе короткочасні дощі та локальні грози.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, у південній частині очікується справжня літня температура повітря, +26... +29 градусів.

"Тепла погода буде і на сході України, але під час дощу тимчасово свіжіша", — додала вона.

Дощова погода 24 канал

У більшості областей України буде помірно тепло, +20 +24 градуси, на заході +18 +22 градуси.

У Києві 17 липня очікуються короткочасні дощі, місцями гроза. Найближчої ночі прохолодно, +12... +14 градусів, удень +21... +23 градуси.

Вже з 19 липня температура повітря відчутно підвищиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик спрогнозувала, що прохолодна і дощова погода на території України протримається до 20-х чисел липня, а серпень буде сонячним і спекотним.

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