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Накриють дощі і грози: синоптики дали небезпечний прогноз по Україні

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В Україні 10 червня дощитиме у більшості регіонів, крім частини південних і східних областей. Місцями очікуються грози.

Температура повітря коливатиметься у межах 14-20° вночі і 26-33° вдень, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 10 червня погода буде дощовою вдень і вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17-19°, вдень піднімуться до 28-30°. Вітер східний, 5-10 м/с.

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Дощі в Україні

Дощі в Україні

Podrobnosti.ua

У Львові також прогнозують опади. Вночі очікується 15-17°, вдень – 26-28°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Одесі синоптики очікують дощ вдень і вночі. Термометри вночі покажуть 18-20°, вдень – 29-31°. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Дніпрі 10 червня також пройде дощ. Вночі синоптики обіцяють 18-20°, вдень – 31-33 °. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

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У Харкові синоптики прогнозують дощ вночі, вдень – без опадів. Температура повітря вночі складе 17-19°, вдень – 30-32°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

На Закарпатті протягом доби також буде йти дощ. Вночі температура складе 15-17°, вдень – 28-30°. Вітер східний, 5-10 м/с.

Накриють дощі і грози: синоптики дали небезпечний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 9 червня, Україна спіткала сильна магнітна буря. Наслідки метеоудару будуть відчутними і 10 червня. Особливо фізичний стан під час магнітних бур різко погіршується у метеозалежних людей, літніх, а також у вагітних і дітей.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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