"Накриє водою": вчена розповіла, коли затопить Одесу

Підвищення рівня Світового океану загрожує затопленням південним регіонам України.

За словами координатора програми "Зміна клімату та енергетична політика" Оксани Алієвої, до катастрофи залишилося зовсім недовго, передає видання "Сегодня\".

"Прибережні міста України в т.ч. і Одеса, будуть частково покриті водою до кінця цього століття, до 2100 року, це дуже близька перспектива, наші діти доживуть до цього часу. І ми будемо спостерігати, як частина українських міст на півдні просто підуть під воду", – розповіла фахівець.

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Крім цього, збільшиться число лісових пожеж та пожеж на торфовищах, так як річний період стає менш прогнозованим, теплові хвилі стають все довшими і, крім збільшення частоти загорянь, ускладнюються умови для їх гасіння.

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"І тому ми бачимо, що пожежі охоплюють все більше і більше регіонів. Це ми спостерігали в Поліссі в цьому році, якщо ми говоримо про Україну. Звичайно, ми не можемо закривати очі на те, що відбувається в світі, в Амазонії, в Сибіру. Те, які обсяги лісів горіли в цьому році і які викиди від цього потрапили в атмосферу, відповідає рівню викидів великої промисловості, яка працювала протягом року", – говорить Алієва.

"Ми бачимо, що опиняємося в замкнутому колі, адже наслідки зміни клімату не тільки погані для людей, але вони ще більше посилюють кліматичну кризу – крім викидів антропогенних, самі стають фактором додаткового впливу на зміни клімату", – зазначила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві і більш ніж в 130 світових столицях пройшли акції в рамках Всесвітнього маршу за клімат.

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