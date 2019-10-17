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17 жовтня • оновлено в 06:54
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Накриє туман: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

1.1т Читати матеріал російською

В Україні в четвер, 17 жовтня, збережеться суха і тепла погода

Правда, вранці все-таки відчується осіння свіжістю, а місцями виникнуть тумани, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території – без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Українцям пообіцяли до +25 градусів: прогноз погоди на 17 жовтня від ObozTV

Осінь в Україні

Осінь в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві 17 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

Накриє туман: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, тепла погода в Україні протримається ще тиждень, суттєве похолодання прийде лише у кінці жовтня.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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