Накриє туман: синоптики уточнили теплий прогноз по Україні

В Україні в четвер, 17 жовтня, збережеться суха і тепла погода

Правда, вранці все-таки відчується осіння свіжістю, а місцями виникнуть тумани, повідомляє Укргідрометцентр.

По всій території – без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Осінь в Україні Ілюстрація

Температура вночі 5-10°, вдень 17-22°.

У Києві 17 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень близько 20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, тепла погода в Україні протримається ще тиждень, суттєве похолодання прийде лише у кінці жовтня.

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