Накриє циклон і антициклон: синоптик попередила про негоду в Україні

Територію України у четвер, 14 березня, накриє циклон Franz на заході країни і антициклон Gabi – в центральних областях і на півдні.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, в західних і північних областях, а також у Вінницькій області буде хмарно з опадами.

У південній частині, в більшості центральних областей та на півдні, утримається суха погода.

Вітер 14 березня буде південного напрямку, 5-10 м/с, на заході можливі пориви до 15 м/с.

Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень очікується +4 +8 градусів, в Одеській області, в Чернівецькій області та Закарпатті до +9 +11 градусів.

У Києві в четвер сонце сховається за фронтальними хмарами, можливі невеликі опади. Найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень +6 +8 градусів.

За прогнозом Діденко, "розкішні синоптичні дні" будуть в неділю і понеділок, прогнозується потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління слід очікувати лише після 25 березня.

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