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Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

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У перші дні вересня практично на всій території України очікується спекотна погода і надзвичайна пожежна небезпека.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, потенційно небезпечні погодні умови очікуються з 1 до 4 вересня в північних, західних областях та Криму, "небезпечний" рівень прогнозують в інших регіонах (крім Рівненської області).

Новини
Повернеться спека до +32: прогноз погоди в Україні на 2 вересня від ObozTV

Ілюстрація. Погода

Ілюстрація. Погода

Соцмережі

У понеділок, 2 вересня на Прикарпатті, Закарпатті, на Волині та Львівщині очікуються грози, в інших областях – мінлива хмарність, без опадів.

Вдень температура буде досягати до +31 у центральних, західних і південних областях, до +32 у Херсонській та Миколаївській області. У північних та східних регіонах буде трохи прохолодніше – до +29 градусів.

Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

Скріншот

У вівторок, 3 вересня, грози очікуються в Київській, Житомирській, Вінницькій та всіх західних областях, де спека спаде до +21...+26 (на Закарпатті до +27) градусів.

На решті території – без опадів, температурний режим практично без змін.

Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

Скріншот

У середу, 4 вересня, зниження температури очікується на заході та півночі до +21...+23, у центральних областях до +22...+24, в інших областях до +29...+31 градусів. Грози перемістяться із заходу на північ, у центральні та південні регіони.

Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

Скріншот

Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, вже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня порадують теплою і сонячною погодою, а вже із середини місяця варто очікувати похолодання.

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Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр
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