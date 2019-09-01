Накриє спека і заллє: синоптики повідомили погоду на початок вересня

У перші дні вересня практично на всій території України очікується спекотна погода і надзвичайна пожежна небезпека.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. За даними синоптиків, потенційно небезпечні погодні умови очікуються з 1 до 4 вересня в північних, західних областях та Криму, "небезпечний" рівень прогнозують в інших регіонах (крім Рівненської області).

Ілюстрація. Погода Соцмережі

У понеділок, 2 вересня на Прикарпатті, Закарпатті, на Волині та Львівщині очікуються грози, в інших областях – мінлива хмарність, без опадів.

Вдень температура буде досягати до +31 у центральних, західних і південних областях, до +32 у Херсонській та Миколаївській області. У північних та східних регіонах буде трохи прохолодніше – до +29 градусів.

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У вівторок, 3 вересня, грози очікуються в Київській, Житомирській, Вінницькій та всіх західних областях, де спека спаде до +21...+26 (на Закарпатті до +27) градусів.

На решті території – без опадів, температурний режим практично без змін.

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У середу, 4 вересня, зниження температури очікується на заході та півночі до +21...+23, у центральних областях до +22...+24, в інших областях до +29...+31 градусів. Грози перемістяться із заходу на північ, у центральні та південні регіони.

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Як писав OBOZREVATEL, вже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня порадують теплою і сонячною погодою, а вже із середини місяця варто очікувати похолодання.

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