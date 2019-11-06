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6 листопада • оновлено в 10:23
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Накриє "шторм": українців попередили про різке погіршення погоди

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В Україні в середу, 6 листопада, по всій території очікується штормовий вітер. У зв’язку з цим у країні оголосили перший "жовтий" рівень небезпеки.

У деяких регіонах також пройдуть сильні дощі. Про це, з посиланням на дані синоптиків, повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Українців попередили про різке погіршення погоди

Українців попередили про різке погіршення погоди

narodna-pravda.ua

"За прогнозами Укргідрометцентру, 6 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та Прикарпатті вночі і вранці значний дощ (I рівень небезпеки)", — поінформували у відомстві.

Погода в Україні 6 листопада

Погода в Україні 6 листопада

Укргідрометцентр

Крім цього, у зв'язку зі значними дощами очікується підняття рівня води:

  • 6 листопада на річках Закарпаття на 0,5-1,5 м;

  • 6-7 листопада на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) на 0,3-1,3 м;

  • 6-7 листопада на річках басейну Прута (Івано-Франківська, Чернівецька області) на 0,3-0,7 м.

Зазначається, що підняття рівня води проходитимуть у межах русел, без негативних наслідків.

У разі надзвичайної ситуації людей просять звертатися до екстрених служб за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада в Україні інайінтенсивніші опади прогнозуються у Карпатському регіоні. Як уточнює Укргідрометцентр: у західних областях дощ, в окремих районах гроза, на Закарпатті та Прикарпатті вночі і вранці значний, а в північних та Вінницькій областях — місцями невеликий дощ. На решті території буде без опадів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода ГосЧС
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