Накриє грозовий фронт: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Україну в п'ятницю, 15 червня, накриє грозовий фронт і пройдуть дощі, жарко буде в усіх областях.

Погоду на більшій частині країни визначить спекотна повітряна маса, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 21-27°, у південних, східних і Дніпропетровській області 29-34° (на високогір'ї Карпат вночі 11-16°, вдень 14-19°).

У західних областях дощ і гроза, температура вночі +15 ... + 17°, удень +24 ... + 26°. Вітер південний, 5-10 м/с.

На півночі України дощ, гроза. Температура вночі +15 ... + 17°, удень +24 ... + 26°. Вітер південний, 5-10 м/с.

У центрі України очікується гроза, температура вночі +15 .. + 17°, вдень близько +25 ... + 27°. Вітер східний, 5-10 м/с.

На сході України ясно, вночі +15 ... + 17°, вдень +31 ... + 33°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях України ясно, температура вночі +16 ... + 18°, вдень близько +31 ... + 33°. Вітер східний, 5-10 м/с.

У Києві пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі +16 ... + 18°, удень +24 ... + 26°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця тижня в Україні очікуються грози зі зливами, які за кілька днів пройдуть із заходу на схід країни.