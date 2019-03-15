Накриє дощовий циклон: синоптик попередила про негоду в Україні

У більшості областей України 16 березня очікується несприятлива погода, пов'язана з циклоном.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, прогнозуються помірні дощі, вітер західного напрямку — сильний, до штормових значень.

"У південній частині дощі почнуться вже під вечір, а ось схід негода обійде, там буде сухо і без вітру", — зазначила вона.

Температура повітря в Україні вночі складе 0...+4 градуси, вдень 16 березня +4...+8 градусів, на півдні +7...+12 градусів.

За прогнозом Діденко, у неділю, 17 березня, дощі припиняться, потеплішає, а 18 березня сонце розігріє повітря до квітневих градусів.

За даними Укргідрометцентру, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується 16-18 березня у високогір'ї Івано-Франківської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україну прийдуть дві хвилі похолодання з нічними морозами, а стійкого потепління слід очікувати лише після 25 березня.

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