Накриє чотири області: синоптики попередили про туман в Україні

У деяких областях України сьогодні, 29 жовтня, очікується туман і погана видимість на дорогах.

Про це попередили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСЧС). Зокрема, йдеться про Одеську, Миколаївську, Херсонську й Запорізьку області.

Синоптики визначили І рівень небезпеки, видимість становить 200-500 м.

Туман

"За даними Укргідрометцентру, 29 жовтня вночі та вранці в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні ДСЧС.

Нагадаємо, раніше Київ накрило густим туманом. Таке явище спостерігалося в столиці України кілька днів поспіль. OBOZREVATEL докладно дізнався, чому Україну накрив смог. Ймовірні причини – промислові викиди, а також горіння торфовиків і звичка українців восени масово спалювати листя.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні у вівторок, 29 жовтня, йде холодна й місцями дощова погода. Синоптики також попередили про появу мокрого снігу.

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