Накриє антициклон Odilo: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

Кирило Лютий Суспільство 17:05, 26.04.2020 Оновлено: 17:43, 26.04.2020

У понеділок, 27 квітня, до України прийде антициклон Odilo, який принесе із собою суху погоду в більшість областей України.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, зазначивши, що опади будуть можливі тільки в східних регіонах і в Сумській області.

"Вітер залишається дуже комфортним, поривчастим, проте сильним – лише на сході України. Напрямок північно-західний", – пише вона, додавши, що цієї ночі також можливі заморозки.

Вдень у понеділок очікується +11...+16 градусів, а на Закарпатті +14...+19.

"З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися, і середа-четвер уже рвоне до +20 градусів", – додала синоптикиня.

Антициклон Odilo накриє Україну
Facebook Наталії Діденко
Прогноз погоди, Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Жителі Львівщини на колінах зустрічали загиблого на Донбасі героя: проникливе відео

Чорнобильська трагедія: точна дата вибуху і топ-5 фактів, які приховував СРСР

Затримають Філатова? Журналіст повідомив про раптове рішення Венедіктової

Наївність гірша за злодійство: знайдено особу, яка позбавила країну засобів захисту, а бюджет – мільйонів

Зекоманда – ліквідатори Держави. Вони перетворюють на попіл все, до чого торкаються