Накриє антициклон Odilo: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

У понеділок, 27 квітня, до України прийде антициклон Odilo, який принесе із собою суху погоду в більшість областей України.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, зазначивши, що опади будуть можливі тільки в східних регіонах і в Сумській області.

"Вітер залишається дуже комфортним, поривчастим, проте сильним – лише на сході України. Напрямок північно-західний", – пише вона, додавши, що цієї ночі також можливі заморозки.

Вдень у понеділок очікується +11...+16 градусів, а на Закарпатті +14...+19.

"З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися, і середа-четвер уже рвоне до +20 градусів", – додала синоптикиня.

Антициклон Odilo накриє Україну Facebook Наталії Діденко

Прогноз погоди, Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.