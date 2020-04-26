Накриє антициклон Odilo: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні
У понеділок, 27 квітня, до України прийде антициклон Odilo, який принесе із собою суху погоду в більшість областей України.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, зазначивши, що опади будуть можливі тільки в східних регіонах і в Сумській області.
"Вітер залишається дуже комфортним, поривчастим, проте сильним – лише на сході України. Напрямок північно-західний", – пише вона, додавши, що цієї ночі також можливі заморозки.
Вдень у понеділок очікується +11...+16 градусів, а на Закарпатті +14...+19.
"З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися, і середа-четвер уже рвоне до +20 градусів", – додала синоптикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.