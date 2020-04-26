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26 квітня • оновлено в 17:54
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Накриє антициклон Odilo: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

4.8т
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У понеділок, 27 квітня, до України прийде антициклон Odilo, який принесе із собою суху погоду в більшість областей України.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook, зазначивши, що опади будуть можливі тільки в східних регіонах і в Сумській області.

"Вітер залишається дуже комфортним, поривчастим, проте сильним – лише на сході України. Напрямок північно-західний", – пише вона, додавши, що цієї ночі також можливі заморозки.

Вдень у понеділок очікується +11...+16 градусів, а на Закарпатті +14...+19.

"З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися, і середа-четвер уже рвоне до +20 градусів", – додала синоптикиня.

Антициклон Odilo накриє Україну

Антициклон Odilo накриє Україну

Facebook Наталії Діденко

Прогноз погоди, Укргідрометцентр

Прогноз погоди, Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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Весна Королева
Весна Королева
Антициклон... Теплоооо...
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