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25 жовтня • оновлено в 15:42
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Наказав штурмувати Майдан: суд ухвалив скандальне рішення для ексначальника СБУ Києва

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Шевченківський районний суд Києва 25 жовтня пом'якшив запобіжний захід ексначальнику управління СБУ в Києві та Київській області Олександру Щеголєву, якого обвинувачують у справі штурму Майдану.

Про це йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи у Telegram. У повідомленні сказано, що суд відпустив Щеголєва під особисте зобов'язання. Раніше він був під цілодобовим домашнім арештом і носив електронний браслет.

26 червня стало відомо, що Шевченківський суд пом'якшив запобіжний захід Щеголєву з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Олександр Щеголєв

Олександр Щеголєв

РБК Україна

Нагадаємо, Щеголєв був затриманий правоохоронцями 20 серпня 2015 року. До цього він перебував під домашнім арештом.

Його звинувачують у перешкоджанні мітингам, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, а також в умисному вбивстві двох або більше осіб, вчиненим способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Як писав OBOZREVATEL, звільнений із управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що робота над справами Майдану зупинена.

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Майдан
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