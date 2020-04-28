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28 квітня • оновлено в 03:44
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Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

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За часів СРСР було придумано багато дивних високотехнологічних предметів і приладів, призначення яких сучасній людині важко зрозуміти, особливо лише по фотографіях.

Добірку з найзагадковіших артефактів із Союзу зробив портал "Тролльно". Деякі штуковини виглядають як "конфіскат в інопланетян", схожі на незвичайні іграшки або секретну зброю, але насправді все простіше.

"Наука і промисловість, різні передові технології в радянській країні були розвинені так сильно і потужно, що доводилося все тотально засекречувати від населення. Інакше могли зійти з розуму від нездатності усвідомити, охопити весь цей багаж чудес. Тут треба поставити величезну табличку "Сарказм" , а то не всі зрозуміють, що це жарт такий", – підкреслили в повідомленні.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Так, автори збірки зазначають, що це більше схоже на прилад для тортур, яким хотіли "витягувати" секрети зі шпигунів, але так виглядає проста запальничка для газової плити.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

А цей виріб із дерева з металевими гачками точно призначений для розчісування вовни "бойових ведмедів-кіборгів"? Але ні, в СРСР за допомогою цього приладу зашивали дірки в одязі або штопали шкарпетки.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Виглядає як предмет із космічних технологій, але це звичайний тепловий випромінювач із півсферою-відбивачем.

"Подібність із супутниковою тарілкою очевидна", – іронізують в повідомленні.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Цей прилад схожий на механічний секундомір, а насправді – кругова логарифмічна лінійка, своєрідний аналог калькулятора, що дозволяє виконувати декілька математичних операцій.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Автори добірки вважають, що це виглядає, як "деталь від секретного винищувача або паровоза". А в дійсності – проста вішалка-розпірка для брюк.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

"Для кастета занадто високотехнологічно, для приладу – занадто примітивно", – зазначають у повідомленні, підкреслюючи, що це динамометр, яким вимірюють силу стиснення.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Стилізована печатка або все-таки мініпістолет – секретна шпигунська зброя? Це дійсно так званий пістолет, але тільки для ліплення пельменів.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Терка, вентилятор, ліхтар або випромінювач дивних сигналів? Ні, так виглядає абонентський гучномовець, радіоточка "Ритм-304".

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

За ідеєю, вінчик для збивання. Але це не зовсім так – це прилад для того, щоб можна було легко розділити яйце на білок і жовток.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Якийсь лічильник або годинник для представників небезпечних професій? Нічого подібного, звичайний крокомір.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Ця на перший погляд дуже дивна дитяча іграшка – стереоскоп, що показує тривимірне зображення без будь-якої електрики.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Дехто вважає, що предмет нагадує похідну щітку для ніг. Але не в СРСР, адже це пристосування для очищення риби від луски.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Дівчата подумають, що на вигляд чорна коробочка нагадує незвичайний фотоапарат, а хлопці зрозуміють, що насправді це – армійський сигнальний ліхтар.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

А тут все ще складніше: не одразу здогадаєшся, що це "знаряддя тортур" у дійсності – "плойка" для волосся.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Це схоже на звичайний шматочок грифеля. Але не все так просто – так виглядає грілка для рук із СРСР. Тління такої вугільної палички вистачало на 8-9 годин.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

interestno.ru

Страшно уявити, для чого конкретно був потрібен цей прилад? Це звичайна багатофункціональна відкривачка з СРСР.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

Це точно якийсь інопланетний пристрій для збору аналізів, хоча зовні ще трохи нагадує чайний заварник. Але ні, він слугує для роздавання сигарет.

Найзагадковіші предмети з СРСР: з'ясувалося, для чого вони

trollno.com

Металева паличка, яка виглядає ніби відірвана від чогось деталь, насправді – фігурна овочерізка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про цікаві, але не зовсім зрозумілі для сучасності прийоми і лайфхаки з СРСР, якими користувалися в побуті радянські господині.

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Автор
Марина Ліснічук
Тег
СРСР
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