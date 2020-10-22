Найстаршим українцем із діагнозом COVID-19 став пацієнт 120 років

Вік найстаршого українця, який підхопив коронавірусну хворобу, – 120 років.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я за даними Центру громадського здоров'я, пише УНН.

"У нас за весь час пандемії було 18 хворих у віці від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. Із цих 18 померло лише двоє людей за весь час. І їм було по 102 роки. Решта у нас були живі-здорові, виписалися. Найстарший пацієнт – 120 років, живий", – йдеться у повідомленні.

Де живе найстарший пацієнт, у міністерстві не сказали, оскільки ця інформація є конфіденційною.

Як повідомив OBOZREVATEL, український журналіст Роман Лебедь в жовтні переніс важку форму коронавірусної інфекції. Він детально описав симптоми та перебіг хвороби.