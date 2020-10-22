Найстаршим українцем із діагнозом COVID-19 став пацієнт 120 років

Obozrevatel Суспільство 13:35, 22.10.2020 Оновлено: 13:53, 22.10.2020

Вік найстаршого українця, який підхопив коронавірусну хворобу, – 120 років.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я за даними Центру громадського здоров'я, пише УНН.

"У нас за весь час пандемії було 18 хворих у віці від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. Із цих 18 померло лише двоє людей за весь час. І їм було по 102 роки. Решта у нас були живі-здорові, виписалися. Найстарший пацієнт – 120 років, живий", – йдеться у повідомленні.

Де живе найстарший пацієнт, у міністерстві не сказали, оскільки ця інформація є конфіденційною.

Як повідомив OBOZREVATEL, український журналіст Роман Лебедь в жовтні переніс важку форму коронавірусної інфекції. Він детально описав симптоми та перебіг хвороби.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Зеленський запланував військовий парад у Києві на День Незалежності – 2021

Ветерани посварилися з Арахамією, який вирушав на Донбас, через слова про скорочення ЗСУ. Відео

В Україні вперше зафіксували понад 7 тисяч випадків COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 22 жовтня

На Вінниччині двох дітей і пенсіонера знайдено мертвими в будинку

Посол ЄС процитував Стуса й обурився сумнівами в європейському виборі України