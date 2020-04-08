Найстаріший ієрарх УГКЦ помер із симптомами COVID-19

У США на 95-му році життя помер єпископ Української греко-католицької церкви, владика-емерит Стефан Сулик. Він був госпіталізований з ознаками COVID-19.

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Священнослужитель був найстарішим єпископом УГКЦ. Про це в Facebook повідомив митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк.

"Прошу Ваших молитов за нашого митрополита-eмерита Стефана Сулика. Кілька годин тому 95-річного владику Стефана привезли в госпіталь. У нього всі ознаки COVID-19, всі аналізи найсерйозніші. Лікарі надають так званий comfort care", – написав він.

Стефан Сулик

Стефан Сулик народився 2 жовтня 1924 року. У 1944 році закінчив школу в Самборі. Після сім'я емігрувала до Німеччини та США. Рукоположений на священника 14 червня 1952 року в Філадельфії.

29 грудня 1980 року Папа Римський Іоанн Павло II призначив Сулика архієпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископська хіротонія відбулася 1 березня 1981 року.

29 листопада 2000 року Папа Іоанн Павло II прийняв зречення Стефана Сулика в зв'язку з досягненням ним віку 75 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області помер 57-річний священник, у якого першим в регіоні діагностували COVID-19.

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