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8 квітня • оновлено в 22:05
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Найстаріший ієрарх УГКЦ помер із симптомами COVID-19

20.5т
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У США на 95-му році життя помер єпископ Української греко-католицької церкви, владика-емерит Стефан Сулик. Він був госпіталізований з ознаками COVID-19.

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Священнослужитель був найстарішим єпископом УГКЦ. Про це в Facebook повідомив митрополит Філадельфійський Борис Гудзяк.

"Прошу Ваших молитов за нашого митрополита-eмерита Стефана Сулика. Кілька годин тому 95-річного владику Стефана привезли в госпіталь. У нього всі ознаки COVID-19, всі аналізи найсерйозніші. Лікарі надають так званий comfort care", – написав він.

Стефан Сулик

Стефан Сулик

Стефан Сулик народився 2 жовтня 1924 року. У 1944 році закінчив школу в Самборі. Після сім'я емігрувала до Німеччини та США. Рукоположений на священника 14 червня 1952 року в Філадельфії.

29 грудня 1980 року Папа Римський Іоанн Павло II призначив Сулика архієпископом і митрополитом Філадельфійським. Єпископська хіротонія відбулася 1 березня 1981 року.

29 листопада 2000 року Папа Іоанн Павло II прийняв зречення Стефана Сулика в зв'язку з досягненням ним віку 75 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області помер 57-річний священник, у якого першим в регіоні діагностували COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
церква
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Радари Джанька
Радари Джанька
... Померла даже не пешка, а наклейка фетровая от пешки, чтоб об доску шахматную не греметь. Засохшая. Во какой caмocтийный и нeзaлeжный! Но xoxлoпoдoбный, да ещё от COVID-19. Цe-eвpoпeйцaм тpэбa скорбеть, как по Фигуре ...
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