Найпотужніші лінкори Другої світової: "сталеві монстри", що наводили жах на супротивника

Розвиток лінійних кораблів досяг свого апогею в роки Другої світової війни, коли було створено найпотужніші і найвеличніші в історії судна. "Сталеві монстри" були дуже ефективними проти груп бойових кораблів противника: навіть перебуваючи в чисельній меншості, вони наводили жах на конвої з вантажних суден. Однак були беззахисні перед авіацією, яка кількома бомбами і торпедами могла пустити багатотонного гіганта на дно.

Німеччина і Японія вважали за краще не ризикувати лінкорами, не допускаючи їх до основних морських боїв, і використовували лише в критичні моменти, причому дуже неефективно. США, в свою чергу, використовували лінійні кораблі для висадки десантів в Тихому океані і прикриття авіаносних груп. Про п'ять найпотужніших лінкорів часів Другої світової розповідає OBOZREVATEL.

Лінкор "Вісконсін" Wikipedia

1. Лінійні кораблі типу "Ямато"

Лінкор "Ямато" був гордістю імператорського флоту Японії. 247 метрів в довжину, 47,5 тонни вагою, він мав на борту три вежі з дев'ятьма гарматами 460 міліметровими головного калібру.

Судно було спущено на воду 1939 роre, але було готове вийти в бій лише в 1942 році. За всю Другу світову війну "Ямато" брав участь тільки в трьох справжніх боях, і лише в одному з них зміг вести вогонь по ворожих судах з гармат головного калібру.

Лінкор було потоплено 7 квітня 1945 року авіацією противника, потраплянням 13 торпед і 13 бомб. На сьогоднішній день, лінкори класу "Ямато" вважаються найбільшими і найпотужнішими у світі.

"Ямато" на випробуваннях, 1941 рік Wikipedia

2. Лінійні кораблі типу "Айова"

Лінкори типу "Айова" було побудовано в 1940-43 роках на замовлення ВМС США. Всього було чотири судна: "Айова", "Нью-Джерсі", "Міссурі" та "Вісконсін".

Зокрема, лінкор "Вісконсін" водотоннажністю 55.71 тонни має довжину 270 метрів, на його борту – три вежі з дев'ятьма 406 міліметровими гарматами головного калібру. Його було прийнято на озброєння в 1944 році. Під час Другої світової судно використовувалося для ескорту авіаносних груп, підтримки десантних операцій та обстрілу берегових укріплень японців.

За час своєї служби, з 1943 по 1992 рік, лінкори класу "Айова" брали участь у чотирьох війнах: Другої світової, корейської, в'єтнамської та іракської. На початку 1990-х, через скорочення військових витрат, їх було виведено в резерв. "Вісконсін" залишався в резерві ВМС США до 2006 року, ставши останнім лінкором, що стояв у резерві військово-морських сил США.

Залп головного калібру "Айови" Wikipedia

3. Лінійні кораблі типу "Бісмарк"

Лінкори типу "Бісмарк", які Німеччина почала будувати до Другої світової війни, мали повну водотоннажність близько 50 тисяч тонн, довжину 250 метрів і ширину 36 метрів, перевершуючи в розмірах свої європейські аналоги.

"Бісмарк" ніс вісім гармат у чотирьох двогарматних вежах, по дві на носі і кормі. На відміну від своїх конкурентів, німці зробили ставку на точність стрільби на шкоду потужності і вазі снаряда (800 кг).

Після втрати лінкора "Бісмарка" у Другій світовій Німеччина вважала за краще не використовувати лінкори в морських боях. Ще один лінкор класу "Бісмарк", "Тірпіц", який майже всю війну простояв на базі в Норвегії, було потоплено трьома авіаційними бомбами 14 листопада 1944 року під час нальоту британських бомбардувальників.

Лінкор "Тірпіц" в норвезькому Альтен-фіорді Wikipedia

4. Лінійні кораблі типу "Рішельє"

Лінкор "Рішельє" має вагу 47,5 тонни і довжину 247 метрів, 8 гармат головного калібру калібром 380 міліметрів, розміщених в двох баштах.

Ці судна Франція створила для протидії флоту Італії в Середземному морі. "Рішельє" практично не брав участі у Другій світовій війні, а в післявоєнний період був задіяний у війні в Індокитаї, прикриваючи морські конвої та підтримуючи вогнем війська Франції в десантних операціях. "Рішельє" було виведено зі складу флоту і списано 1967 року.

Лінкор "Рішельє" Wikipedia

5. Лінкори типу "Літторіо"

Всього було побудовано три судна класу "Літторіо": "Літторіо", "Вітторіо Венето" та "Рома". Водотоннажність "Літторіо" та "Вітторіо Венето" становила близько 45 тисяч тонн при довжині близько 240 метрів.

Озброєння головного калібру представляли дев'ять потужних 15-дюймових (381 мм) гармат у трьох трьогарматних вежах. Італійські гармати виявилися рекордсменами серед 15-дюймових гармат у Європі за потужністю снаряду та дульной енергії, поступаючись за бронепробивністю лише більш великокаліберним гарматам "Айови" та "Ямато". Вага бронебійного снаряда сягала 885 кг при високій початковій швидкості в 870 м/с. Однак заради цього довелося пожертвувати щільністю й точністю стрільби, яка вважається головним недоліком цього типу лінкорів.

Лінійний корабель "Літторіо" Wikipedia

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