Найменше українців довіряють Венедіктовій і Єрмаку – соцопитування

Більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику Центру Разумкова.

Про це повідомляється на сайті центру. Згідно з результатами проведеного соцопитування, найменше українців довіряють главі Генпрокуратури Ірині Венедіктовій і очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському – йому довіряють 33%, однак не довіряють 62% – та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).

Щодо інших політичних діячів:

17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% – в неправильному. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю, говориться на сайті Центру Разумкова.

19,5% українців вірять, що наша країна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 50% вважають, що це можливо в більш віддаленій перспективі, а 20% – що Україна взагалі не здатна їх подолати. Решта респондентів не визначилася.

Серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до:

Збройних Сил України – їм довіряють 66% опитаних;

церкви – 62%;

Державної служби з надзвичайних ситуацій – 60%;

волонтерських організацій – 60%;

Державної прикордонної служби – 55%;

голови міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 54%;

Національної гвардії України – 52%;

добровольчих батальйонів – 52%;

ради міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 50%.

Недовіра частіше висловлюється:

державному апарату (чиновникам) – їм не довіряють 79% опитаних;

ЗМІ Росії – 79%;

Верховній Раді України – 76%;

судам (судовій системі загалом) – 75%;

уряду України – 75%;

політичним партіям – 73%;

комерційним банкам – 73%;

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) – 72,5%;

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) – 71%;

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 70%;

Вищому антикорупційному суду – 70%;

прокуратурі – 70%;

Конституційному Суду України – 65%;

Національному банку України – 64%;

місцевим судам – 63%;

Верховному Суду – 63%;

Президенту України – 60%;

профспілкам – 54%;

Національній поліції – 53%;

Службі безпеки України – 51%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що остаточні результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Зеленським, оприлюднять наступного тижня. За словами заступниці глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенії Кравчук, голоси вже підраховані. Опитування проходило в день місцевих виборів 25 жовтня.