Найменше українців довіряють Венедіктовій і Єрмаку – соцопитування

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • Найбільшу довіру українці висловили Збройним Силам нашої країни та церкві

  • Найменшу – держслужбовцям, ЗМІ Росії та Верховній Раді

  • Президенту Зеленському довіряє приблизно третина опитаних

Найменше українців довіряють Венедіктовій і Єрмаку – соцопитування

Більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику Центру Разумкова.

Про це повідомляється на сайті центру. Згідно з результатами проведеного соцопитування, найменше українців довіряють главі Генпрокуратури Ірині Венедіктовій і очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському – йому довіряють 33%, однак не довіряють 62% – та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).

Щодо інших політичних діячів:

17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% – в неправильному. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю, говориться на сайті Центру Разумкова.

19,5% українців вірять, що наша країна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 50% вважають, що це можливо в більш віддаленій перспективі, а 20% – що Україна взагалі не здатна їх подолати. Решта респондентів не визначилася.

Серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до:

  • Збройних Сил України – їм довіряють 66% опитаних;

  • церкви – 62%;

  • Державної служби з надзвичайних ситуацій – 60%;

  • волонтерських організацій – 60%;

  • Державної прикордонної служби – 55%;

  • голови міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 54%;

  • Національної гвардії України – 52%;

  • добровольчих батальйонів – 52%;

  • ради міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 50%.

Недовіра частіше висловлюється:

  • державному апарату (чиновникам) – їм не довіряють 79% опитаних;

  • ЗМІ Росії – 79%;

  • Верховній Раді України – 76%;

  • судам (судовій системі загалом) – 75%;

  • уряду України – 75%;

  • політичним партіям – 73%;

  • комерційним банкам – 73%;

  • Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) – 72,5%;

  • Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) – 71%;

  • Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 70%;

  • Вищому антикорупційному суду – 70%;

  • прокуратурі – 70%;

  • Конституційному Суду України – 65%;

  • Національному банку України – 64%;

  • місцевим судам – 63%;

  • Верховному Суду – 63%;

  • Президенту України – 60%;

  • профспілкам – 54%;

  • Національній поліції – 53%;

  • Службі безпеки України – 51%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що остаточні результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Зеленським, оприлюднять наступного тижня. За словами заступниці глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенії Кравчук, голоси вже підраховані. Опитування проходило в день місцевих виборів 25 жовтня.

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