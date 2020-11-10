Найменше українців довіряють Венедіктовій і Єрмаку – соцопитування
Найбільшу довіру українці висловили Збройним Силам нашої країни та церкві
Найменшу – держслужбовцям, ЗМІ Росії та Верховній Раді
Президенту Зеленському довіряє приблизно третина опитаних
Більшість респондентів висловили недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику Центру Разумкова.
Про це повідомляється на сайті центру. Згідно з результатами проведеного соцопитування, найменше українців довіряють главі Генпрокуратури Ірині Венедіктовій і очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
Дещо частіше у порівнянні з іншими політиками довіра висловлюється президенту Володимиру Зеленському – йому довіряють 33%, однак не довіряють 62% – та спікеру парламенту Дмитру Разумкову (відповідно 30% і 57%).
Щодо інших політичних діячів:
довіру Юрію Бойку висловили 22% опитаних (не довіряють 69%);
Петру Порошенку – 22% і 73% відповідно;
Святославу Вакарчуку – 18% і 70%;
Леоніду Кравчуку – 17% і 72%;
Юлії Тимошенко – 17% і 77% ;
Віктору Медведчуку – 15,5% і 76%;
Денису Шмигалю – 12% і 69%;
Арсену Авакову – 12% і 76%;
Міхеїлу Саакашвілі – 10% і 80%;
Андрію Єрмаку – 8% і 59%, ;
Ірині Венедіктовій – 6% і 62%.
17,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% – в неправильному. Решта опитаних не змогли визначитися з відповіддю, говориться на сайті Центру Разумкова.
19,5% українців вірять, що наша країна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 50% вважають, що це можливо в більш віддаленій перспективі, а 20% – що Україна взагалі не здатна їх подолати. Решта респондентів не визначилася.
Серед державних та суспільних інститутів частіше довіра висловлюється до:
Збройних Сил України – їм довіряють 66% опитаних;
церкви – 62%;
Державної служби з надзвичайних ситуацій – 60%;
волонтерських організацій – 60%;
Державної прикордонної служби – 55%;
голови міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 54%;
Національної гвардії України – 52%;
добровольчих батальйонів – 52%;
ради міста (селища, села), в якому проживає респондент, – 50%.
Недовіра частіше висловлюється:
державному апарату (чиновникам) – їм не довіряють 79% опитаних;
ЗМІ Росії – 79%;
Верховній Раді України – 76%;
судам (судовій системі загалом) – 75%;
уряду України – 75%;
політичним партіям – 73%;
комерційним банкам – 73%;
Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) – 72,5%;
Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) – 71%;
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 70%;
Вищому антикорупційному суду – 70%;
прокуратурі – 70%;
Конституційному Суду України – 65%;
Національному банку України – 64%;
місцевим судам – 63%;
Верховному Суду – 63%;
Президенту України – 60%;
профспілкам – 54%;
Національній поліції – 53%;
Службі безпеки України – 51%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.
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Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що остаточні результати всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Зеленським, оприлюднять наступного тижня. За словами заступниці глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенії Кравчук, голоси вже підраховані. Опитування проходило в день місцевих виборів 25 жовтня.