Найманці Росії влаштували провокацію на Донбасі – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 07:58, 3.09.2020 Оновлено: 08:03, 3.09.2020

За минулу добу, 2 вересня, найманці Росії на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Неприцільним пострілом з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати бійців ЗСУ на ділянці фронту поблизу Мар'їнки, повідомили в пресслужбі штабу ООС.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат в результаті ворожого пострілу немає.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ОС і інших складових сил оборони продовжують локалізувати масштабні лісові і степові пожежі на Луганщині, які були спровоковані противником.

Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено понад двісті гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів.

До боротьби з вогнем на Луганщині притягнуто майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів ЗСУ та ДСНС. У населених пунктах Зайцеве і Новолуганське пожежа вже ліквідована.

"Під час гасіння пожежі двоє військовослужбовців зі складу ОС отримали термічні опіки. Їм надали першу медичну допомогу і доставили в військові медичні установи. Стан здоров'я обох воїнів задовільний", – уточнили в штабі ООС.

Відомості із зони ООС за 2 вересня.
Штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Міністерстві оборони України повідомили, що близько 70 українських військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі.

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