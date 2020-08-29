Найманці Росії повністю затихли на Донбасі – штаб ООС

Карина Бондаренко Суспільство 07:35, 29.08.2020 Оновлено: 07:37, 29.08.2020

Збройні формування Росії за минулу добу, 28 серпня, жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про відсутність обстрілів у всіх зонах відповідальності українських підрозділів повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил.

"Солдати Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії противника. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі операції", – йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 29 серпня, в зоні бойових дій порушень перемир'я також зафіксовано не було.

Відомості із зони бойових дій за 28 серпня
Штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України – пам'ятний день, присвячений пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

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