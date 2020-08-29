Найманці Росії повністю затихли на Донбасі – штаб ООС

Штаб ООС опублікував відомості про ситуацію на Донбасі
За минулу добу в зоні бойових дій порушень перемир'я не зафіксували
Ситуація залишається повністю контрольованою українськими захисниками
Обстріли на Донбасі. censor.net.ua
Збройні формування Росії за минулу добу, 28 серпня, жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про відсутність обстрілів у всіх зонах відповідальності українських підрозділів повідомили в пресслужбі штабу Операції Об'єднаних сил.
"Солдати Об'єднаних сил продовжують дотримуватися умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії противника. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі операції", – йдеться в повідомленні.
З початку поточної доби, 29 серпня, в зоні бойових дій порушень перемир'я також зафіксовано не було.
Відомості із зони бойових дій за 28 серпня Штаб ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 29 серпня відзначається День пам'яті захисників України – пам'ятний день, присвячений пам'яті загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!