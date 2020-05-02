Найманці РФ на Донбасі поранили двох воїнів ООС і отримали гідну відсіч

У суботу, 2 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю, а також поранили двох українських воїнів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні пресслужби Операції об'єднаних сил у Facebook. Повідомляється, що окупанти, зокрема, використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Злочинні та нахабні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність. Об'єднані сили продовжують вживати заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення", – йдеться у повідомленні.

ООС на Донбасі Укрінформ

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з напрямку населеного пункту Каштанове двічі обстрілював позиції ООС неподалік Авдіївки, застосовувавши міномети 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці п’ять разів вели вогонь по українських позиціях поблизу Хутора Вільний з мінометів та гранатометів різних систем.

По околицях Оріхового ворог здійснив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120 мм мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, а оборонців Південного з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення.

У зведенні також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Найманці РФ поранили двох українських бійців, але отримали потужну відповідь.

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