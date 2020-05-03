Найманці Путіна влаштували підлий обстріл на Донбасі: ЗСУ відбили атаку

У суботу, 2 травня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби 23 рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС 112 Україна

"Рішучими діями і ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об'єднанані сили припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від українських воїнів", – відзначили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи три рази стріляли поруч з Авдіївкою, неподалік Богданівки і поблизу населеного пункту Гнутове. Поруч зі Старогнатівкою, Пісками, Кам'янкою і Мар'їнкою ворог застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Мапа mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

російські найманці п'ять разів вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу Хутора Вільний з мінометів і гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використовували 8 мін 120-го і 84 міни 82-го калібру.

По околицях Оріхового ворог зробив п'ять обстрілів, застосувавши 48 мін 120-го калібру і 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

По населеному пункту Кримське збройні формування РФ вели вогонь з 120 мм мінометів і гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, а захисників Південного двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 2 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше двох поранили.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 1 травня, російські найманці 24 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. У результаті обстрілу троє українських воїнів отримали поранення.