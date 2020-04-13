Найманці Путіна відкрили вогонь на Донбасі і нарвалися на жорстку відповідь ЗСУ

Юрій Сергієнко Суспільство 19:27, 13.04.2020 Оновлено: 20:01, 13.04.2020

Збройні формування Росії 13 квітня тричі порушили режим припинення вогню і отримали відповідь від бійців Збройних сил України.

Противник застосував протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

mil.gov.ua

Обстріл вівся по позиціях сил ООС в районі Пісків, Павлополя, Кримського.

Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, змусивши противника припинити будь-яку активність.

Серед сил ООС постраждалих і загиблих немає. Втрати ворога уточнюються.

Ситуація в зоні ООС станом на 13 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні ООС на Донбасі 12 квітня загинув один український військовослужбовець, ще один боєць отримав бойову травму.

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