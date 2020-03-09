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9 березня • оновлено в 16:26
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Найманці Путіна скинули дві гранати на санітарний автомобіль воїнів ООС. Фото

3.7т
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Російсько-окупаційні війська скинули дві гранати на український санітарний автомобіль в районі Гнутове.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила 10 окрема гірничо-штурмова бригада. За їх словами, гранати скинули з безпілотника, а переплутати санітарний автомобіль з якимось іншим було неможливо - маркування червоного хреста чітко видна. Від нападу ніхто не постраждав.

"Тільки що російсько-терористичні війська, в районі населеного пункту Гнутове, цинічно наплювавши на всі міжнародні закони і звичаї ведення війни, за допомогою безпілотних літальних апаратів скинули дві гранати на санітарний автомобіль. На якому чітко видно відповідне маркування і наявні проблискові маячки. Помилитися в цьому випадку взагалі було неможливо! на щастя, всі наші живі, але такий вчинок яскраво підкреслює безпринципність і підлість окупаційних військ, для яких немає нічого святого ", - йдеться в їх публик ції.

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Facebook 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Facebook 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Facebook 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Терористи скинули дві гранати на український санітарний автомобіль

Facebook 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня терористи обстріляли з ПТРК вантажівка ВСУ на Донбасі - одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Росія - країна-агресор терористи "ДНР" тероризм війна
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
С беспилотника, две гранаты. А почему не бутылку с "коктейлем Молотова"? Ведь известно, что российские беспилотники несут в качестве вооружения либо гранаты, либо бутылки (из-под бояры) с "КС", ну и обязательно винтовку Мосина 1891/30 со штыком
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а почему не писали когда ВСУ уничтожали санитарные автомобили противостоящей вам стороны? а также гражданские легковые автомобили, в которых люди погибали целыми семьями?
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Пузій Федір
Пузій Федір
У травні найманці путєна їдуть на свято до путєна - приймати парад російської армії
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