Найкрасивіші фото океану 2020 року: опубліковано шорт-лист популярної премії

Британський журнал Oceanographic Magazine спільно з низкою партнерів заснував премію Ocean Photography Awards 2020 року, в якому беруть участь фотографи з усього світу. Переможцем стане той, який краще за інших зможе передати всю красу океану.

На офіційному сайті OceanPhotographyAwards опубліковано знімки, які увійшли в шорт-лист конкурсу. Участь беруть роботи як професіоналів, так і аматорів. Відзначається, що переможці будуть оголошені у листопаді цього року.

Знімки оцінює авторитетне журі, серед них: член Міжнародного залу слави фотографії Пол Ніклу, засновник Міжнародної ліги фотографів Христина Миттермайер, кінематографіст Шон Хайнріхс.

Отже, до шорт-листа увійшли такі роботи:

Дайвер Джейсон Галлі пливе в Літл-Рівер-Спрінг під час повені в Мексиці. Фото Шона Скотта Ocean Photography Awards 2020

Дві акули, що займаються серфінгом у Західній Австралії Ocean Photography Awards 2020

Моржі на Шпіцбергені, Норвегія Ocean Photography Awards 2020

Два овдовілих пінгвіна втішають один одного в Мельбурні. Фото: Тобіас Баумгартнер Ocean Photography Awards 2020

Акула біля узбережжя Флориди, США. Фото: Таннер Менселл Ocean Photography Awards 2020

Дослідження печери, Тонга. Фото: Карім Ілля Ocean Photography Awards 2020

Гніздо імператорських пінгвінів у пластиковій пляшці, Аргентина. Фото: Андреа Бенвенуті Ocean Photography Awards 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі пройшов конкурс Aerial Photography Awards 2020, на якому були представлені фотографії, зроблені з висоти. У конкурсі взяли участь фотографи з 65 країн.