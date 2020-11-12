Найкрасивіші фото океану 2020 року: опубліковано шорт-лист популярної премії

Британський журнал Oceanographic Magazine спільно з низкою партнерів заснував премію Ocean Photography Awards 2020 року, в якому беруть участь фотографи з усього світу. Переможцем стане той, який краще за інших зможе передати всю красу океану.

На офіційному сайті OceanPhotographyAwards опубліковано знімки, які увійшли в шорт-лист конкурсу. Участь беруть роботи як професіоналів, так і аматорів. Відзначається, що переможці будуть оголошені у листопаді цього року.

Знімки оцінює авторитетне журі, серед них: член Міжнародного залу слави фотографії Пол Ніклу, засновник Міжнародної ліги фотографів Христина Миттермайер, кінематографіст Шон Хайнріхс.

Отже, до шорт-листа увійшли такі роботи:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Парижі пройшов конкурс Aerial Photography Awards 2020, на якому були представлені фотографії, зроблені з висоти. У конкурсі взяли участь фотографи з 65 країн.